Подробности Категория: Позитивные места и события Ноябрь 05, 2017 Просмотров: 11

Есть в Германии городок, который, как никакой другой, пропитан духом европейской старины. Хотите совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу Средневековья ? Поезжайте в Ротенбург, самый древний из сохранившихся городов Средневековья!

Но начнем мы наше путешествие в этот немецкий городок с древнего Суздаля. Многие туристы, гуляющие здесь, с недоумением останавливаются перед довольно странным указателем, находящимся в центре Суздаля.

Дорожный указатель на Ротенбург

Но при чем здесь Ротенбург, такой далекий и мало кому известный город? Оказывается, дело в том, что эти два города - побратимы, и дружба их длится уже несколько десятков лет, с 1988 года, многие жители этих городов дружат семьями. Оба этих небольших городка, сохранивших немало древних памятников, влекут к себе любителей старины со всех уголков мира.

Города-побратимы Суздаль и Ротенбург



А теперь перенесемся в Ротенбург…

История города

Небольшое поселение на берегу реки Таубер возникло в IX веке.



Старая церковь в Детванге

В XII веке здесь уже вырос город. От его защитных сооружений тех лет остались две башни с воротами.



Белая башня



Башня Св. Марка

Но город быстро разрастался, и вскоре пришлось возводить укрепления заново, эти древние стены окружают город и по сей день.

Для дополнительной защиты над воротами на стенах возводили бастионы довольно сложной конструкции.

За свою многовековую историю Ротенбург пережил как взлеты, так и падения.



Начиная с середины XIII века город, выкупив для себя статус вольного, до начала XVII века процветал.

Жизнь горожан в период расцвета изображена на картине художника Людвига Рихтера.

Но в XVII веке во время Тридцатилетней войны Ротенбург был сильно разрушен, не обошла этот город стороной и эпидемия чумы, свирепствующая в Европе. В результате этих событий погибла половина его населения, и некогда крупный и процветающий город превратился в провинциальный городок.

Но при этом он, все же, умудрился сохранить свой исторический средневековый облик.



Во время Второй мировой войны Ротенбург, как и многие другие города Германии, сильно пострадал от бомбардировок, но впоследствии был восстановлен в таком же средневековом стиле.



Ротенбург-на-Таубере после бомбардировки, 1945 год



Современный вид города с высоты птичьего полета

Архитектурный облик города

За высокой городской стеной протекает размеренная жизнь старинного баварского городка Ротенбурга. Городок небольшой, но очень живописный, и бродить по его узким мощеным улочкам - одно удовольствие, и делать это можно часами.







В нем очень много великолепно сохранившихся старинных зданий, и одно из них – Городская Ратуша.



Городская ратуша

На ее башне находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться прекрасными видами городка и его окрестностей.



После пожара 1501 года, уничтожившего часть Ратуши, на месте сгоревшей части здания возвели Новую Ратушу в стиле ренессанс, фасад ее выходит на главную площадь города, Marktplatz.







Городская ратуша - Готика и ренессанс

На ней же находится не менее знаменитое здание XV века - Трактир городских советников, на фронтоне которого красуются трое часов.







Особенно интересны нижние часы.

В одно и то же время, два раза в день, в окошках, находящихся возле них, показывают знаменитый эпизод из жизни города – подвиг его бургомистра Нуша.



Предводитель католиков, захвативших город во время Тридцатилетней войны, спросил, сможет ли кто-нибудь из жителей города залпом выпить кубок с вином емкостью более трех литров. В этом случае город не тронут. И бургомистр, долго не раздумывая, сделал это и, таким образом, спас город. После этого Нуш даже мог какое-то время держаться на ногах и поддерживать беседу, но потом проспал целых трое суток.



С тех пор жители Ротенбурга отмечают праздник — День спасения города, на котором вино льется рекой!





На другой стороне площади стоят очень красивые фахверковые дома.

Городские власти и жители стараются не нарушать средневековый облик города, здесь нет рекламных щитов и аляповатых витрин, а кованые уличные вывески являются достойным украшением городских улиц.





Самое симпатичное место в городе, которое все стараются обязательно запечатлеть - совсем маленькая площадь Плонлайн:





Чем еще славится Ротенбург – так это своими рождественскими игрушками и сувенирами. Они здесь продаются круглый год и в огромном количестве.



Музей немецкого Рождества

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