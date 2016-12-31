C новым годом!

Американские фотографы Руланд Уэст и Пол Эран научились управлять светом и тенью в темное время суток. Их совместный проект Highlight — это новое слово в астрофотосъемке. Ребята смастерили дрон, оборудованный светодиодными лампами, и теперь выходят на фотоохоту по ночам.
Лиза Эриксон (Lisa Ericson) — художник, иллюстратор и дизайнер, свои работы она создает, смешивая животных и окружающую среду. Ее же новой творческой работой является серия гиперреалистичных акриловых картин, в которых она изображает различных красочных рыбок с не менее прекрасными и яркими кораллами. И как вы можете увидеть ниже, ее изображения действительно потрясающие.
Кутайте своих детей теплее и отправляйтесь с ними на улицу. Зимние игры – это не только интересное, но и очень полезное для здоровья занятие малыша.
Смена времен года для детей – это развитие воображения. Потому что летние, осенние, весенние и зимние игры на улице совершенно не похожи друг на друга.
Для миллионов людей 2016 год стал, вероятно, одним из самых тяжелых и трагичных. Многие окончательно потеряли веру во все хорошее, доброе и вечное. К сожалению, это можно понять, особенно в свете недавних событий. Но даже если вам иногда не хочется включать телевизор или заглядывать в ленту новостей в Facebook, потому что вы наверняка знаете, что эфир заполнен новостями об убийствах, терактах, землетрясениях, похищениях, то для вас наш пост. Поверьте, помимо всего плохого, что происходит в нашем мире, кто-то все еще совершает самоотверженные и добрые поступки. И пусть хотя бы эти 16 человек, о которых мы расскажем, станут светлым символом надежды на будущее.
До наступления Нового года осталась практически неделя, а значит весь мир уже в полной мере погрузился в рождественскую иллюминацию, воплотившую в себе самые смелые и прекрасные идеи декораторов. Что же, самое время перенестись в различные места планеты и взглянуть на самые потрясающе украшенные города.
Существует ли какой-то возраст, когда человек становится слишком старым, чтобы добиться успеха в какой-либо области? Этот вопрос тревожит многих людей, которые до сих пор не считают себя полностью успешными. Неопубликованный романист стремится опубликовать свои произведения, а тот, чьи книги уже выходили в свет, тоскует по признанию их бестселлерами, звезда бестселлеров мечтает о Букеровской премии. Все они склонны думать, что слишком стары, чтобы стать успешными. Возраст успеха в данном случае не очевиден.
Астроном Гиллем Англада-Эскуде сделал сообщение по поводу экзопланеты Проксима b. По его мнению, она похожа на Марс, но имеет большие запасы льда, окружена облаками и покрыта растениями, которые не встречаются нигде на Земле.
Об обнаружении экзопалнеты Проксима b на орбите красного карлика Проксима Центавра ученый Гиллем Англада-Эскуде объявил 24 августа 2016 года. Она находится всего в четырех световых годах от нас, что очень даже близко по космическим меркам. Масса планеты в 1,2-1,3 раза больше земной.
Для популяризации экологичных видов транспорта городские власти Парижа решили провести интересную акцию: на несколько дней весь общественный транспорт для парижан и гостей столицы стал абсолютно бесплатным. К тому же в один из дней все желающие могли совершенно безвозмездно арендовать велосипед или электромобиль. Таким образом, власти города хотели показать, что жить и передвигаться без обычного автомобиля иногда можно и очень даже нужно.
Отметим также, что вскоре в Париже вступит в силу закон, запрещающий въезд в город старым и грязным машинам с 8 утра до 8 вечера. Впрочем, владельцы этих автомобилей смогут приобрести себе новенькие, экологически безопасные электромобили с большой скидкой, гарантированной государством.
Несколько месяцев назад Андрей и Оксана Кобелевы, создавшие небольшое семейное предприятие и с 2012 года изготавливающие столярные изделия, оказались перед лицом кризиса. По нескольким, не зависящим от мастеров причинам, катастрофически упало количество заказов на мебель. Фирму нужно было закрывать. Но людям, имеющим троих детей (а еще кота, собаку, петуха и 8 кур), переехавшим с крайнего севера на крайний юг, некогда предаваться стенаниям и утопать в депрессии. Наличие под боком моря, гальки и коряг натолкнуло на мысль. Мастера создали на пробу несколько художественных панно, создали страницу Three Sea Stones и через неделю продали все работы.
Неназвавшиеся шведы, по всей видимости, были очень встревожены и разочарованы отсутствием на их родине магазинов для грызунов. Недолго думая они решили самостоятельно исправить эту ошибку и открыли парочку таких. Продуктовые магазины размерами 30х70 см находятся в шведском городе Мальмё и имеют достаточно широкий ассортимент товаров, которые осчастливят любую мышь.
В основном здесь продаются орехи и сыр. А помимо хорошо продуманных интерьеров, есть плакаты о предстоящих концертах и других мероприятиях для мышей. Количество деталей, использованных в создании и обустройстве этих замечательных миниатюрных лавок, не может не впечатлить!
Бывшие сотрудники Parallels и IBM, создавшие компанию HPC Hub, открыли облачный доступ к суперкомпьютерным мощностям на 37 Флопс. А уже в 2017 году в распоряжении людей окажутся мощности более 600 Тфлопс, в число которых входят гибридные, то есть построенные с использованием графических ускорителей.
Безусловно, весь мир прекрасен и удивителен, и в каждой стране можно найти нечто особенное. Но есть на планете совершенно уникальные места, которые врезаются в память, поражают воображение и навсегда пленяют наши сердца. Этот пост мы посвящаем именно таким уголкам Земли: с видами, от которых захватывает дух и отвисает челюсть, и нам не остается ничего, как только неподвижно стоять с широко раскрытыми глазами и восторженно созерцать головокружительный пейзаж, изо всех сил пытаясь запомнить каждую его деталь.
Есть ли на свете другое место, больше похожее на новогоднюю сказку, чем невероятная Лапландия?
Как и Вил Майджер, индонезийский фотограф Танто Йенсен обожает фотографировать лягушек. В его снимках мир этих амфибий кажется удивительным и загадочным, а сами маленькие модели – милыми и трогательными.
Хотите стать умнее? Больше занимайтесь спортом!
Исследователи сообщили, что люди, которые занимаются аэробными упражнениями минимум 4 раза в неделю на протяжении 6 месяцев, увеличивают объем серого вещества в мозге. Примечательно, что добровольцы, которые столько же времени выполняли упражнения на растяжку мышц, аналогичного результата не добились.
В Японии запустили космический корабль, на борту которого находится космический уборщик мусора. Его разработали совместно с компанией, которая изготавливает рыболовные сети. По словам специалистов, в их планы входит постепенно стянуть весь мусор с орбиты при помощи алюминиевого троса длиною в семьсот метров.
Ежегодный конкурс "National Geographic nature photographer of the year" привлекает тысячи фотографов со всех концов земного шара. Ниже представлены работы некоторых победителей.