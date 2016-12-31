C новым годом!

Изгоняющие тьму. Пейзажи, на которых ночь не бесцветна Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 30, 2016 Просмотров: 110 Американские фотографы Руланд Уэст и Пол Эран научились управлять светом и тенью в темное время суток. Их совместный проект Highlight — это новое слово в астрофотосъемке. Ребята смастерили дрон, оборудованный светодиодными лампами, и теперь выходят на фотоохоту по ночам.

Гиперреалистичные картины с рыбками Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 27, 2016 Просмотров: 199 Лиза Эриксон (Lisa Ericson) — художник, иллюстратор и дизайнер, свои работы она создает, смешивая животных и окружающую среду. Ее же новой творческой работой является серия гиперреалистичных акриловых картин, в которых она изображает различных красочных рыбок с не менее прекрасными и яркими кораллами. И как вы можете увидеть ниже, ее изображения действительно потрясающие.

Игры на улице зимой полезны для детей Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 26, 2016 Просмотров: 164 Кутайте своих детей теплее и отправляйтесь с ними на улицу. Зимние игры – это не только интересное, но и очень полезное для здоровья занятие малыша.

Смена времен года для детей – это развитие воображения. Потому что летние, осенние, весенние и зимние игры на улице совершенно не похожи друг на друга.

16 человек, которые вернули веру в добро в этом году Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 25, 2016 Просмотров: 472 Для миллионов людей 2016 год стал, вероятно, одним из самых тяжелых и трагичных. Многие окончательно потеряли веру во все хорошее, доброе и вечное. К сожалению, это можно понять, особенно в свете недавних событий. Но даже если вам иногда не хочется включать телевизор или заглядывать в ленту новостей в Facebook, потому что вы наверняка знаете, что эфир заполнен новостями об убийствах, терактах, землетрясениях, похищениях, то для вас наш пост. Поверьте, помимо всего плохого, что происходит в нашем мире, кто-то все еще совершает самоотверженные и добрые поступки. И пусть хотя бы эти 16 человек, о которых мы расскажем, станут светлым символом надежды на будущее.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 24, 2016 Просмотров: 334 До наступления Нового года осталась практически неделя, а значит весь мир уже в полной мере погрузился в рождественскую иллюминацию, воплотившую в себе самые смелые и прекрасные идеи декораторов. Что же, самое время перенестись в различные места планеты и взглянуть на самые потрясающе украшенные города.

Никогда не поздно для успеха в жизни Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 23, 2016 Просмотров: 325 Существует ли какой-то возраст, когда человек становится слишком старым, чтобы добиться успеха в какой-либо области? Этот вопрос тревожит многих людей, которые до сих пор не считают себя полностью успешными. Неопубликованный романист стремится опубликовать свои произведения, а тот, чьи книги уже выходили в свет, тоскует по признанию их бестселлерами, звезда бестселлеров мечтает о Букеровской премии. Все они склонны думать, что слишком стары, чтобы стать успешными. Возраст успеха в данном случае не очевиден.

Астрономы нашли планету с растениями? Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 22, 2016 Просмотров: 290 Астроном Гиллем Англада-Эскуде сделал сообщение по поводу экзопланеты Проксима b. По его мнению, она похожа на Марс, но имеет большие запасы льда, окружена облаками и покрыта растениями, которые не встречаются нигде на Земле. Об обнаружении экзопалнеты Проксима b на орбите красного карлика Проксима Центавра ученый Гиллем Англада-Эскуде объявил 24 августа 2016 года. Она находится всего в четырех световых годах от нас, что очень даже близко по космическим меркам. Масса планеты в 1,2-1,3 раза больше земной.