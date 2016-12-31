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Агентство ХОРОШИХ Новостей

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C новым годом!

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Категория: Позитивное видео
Декабрь 31, 2016
Просмотров: 38

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Изгоняющие тьму. Пейзажи, на которых ночь не бесцветна

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 30, 2016
Просмотров: 110

 Американские фотографы Руланд Уэст и Пол Эран научились управлять светом и тенью в темное время суток. Их совместный проект Highlight — это новое слово в астрофотосъемке. Ребята смастерили дрон, оборудованный светодиодными лампами, и теперь выходят на фотоохоту по ночам.

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Гудбай, Америка...

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Категория: Позитивное видео
Декабрь 29, 2016
Просмотров: 55

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Гиперреалистичные картины с рыбками

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 27, 2016
Просмотров: 199

 Лиза Эриксон (Lisa Ericson) — художник, иллюстратор и дизайнер, свои работы она создает, смешивая животных и окружающую среду. Ее же новой творческой работой является серия гиперреалистичных акриловых картин, в которых она изображает различных красочных рыбок с не менее прекрасными и яркими кораллами. И как вы можете увидеть ниже, ее изображения действительно потрясающие.

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Игры на улице зимой полезны для детей

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 26, 2016
Просмотров: 164

Кутайте своих детей теплее и отправляйтесь с ними на улицу. Зимние игры – это не только интересное, но и очень полезное для здоровья занятие малыша.
Смена времен года для детей – это развитие воображения. Потому что летние, осенние, весенние и зимние игры на улице совершенно не похожи друг на друга.

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16 человек, которые вернули веру в добро в этом году

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 25, 2016
Просмотров: 472

Для миллионов людей 2016 год стал, вероятно, одним из самых тяжелых и трагичных. Многие окончательно потеряли веру во все хорошее, доброе и вечное. К сожалению, это можно понять, особенно в свете недавних событий. Но даже если вам иногда не хочется включать телевизор или заглядывать в ленту новостей в Facebook, потому что вы наверняка знаете, что эфир заполнен новостями об убийствах, терактах, землетрясениях, похищениях, то для вас наш пост. Поверьте, помимо всего плохого, что происходит в нашем мире, кто-то все еще совершает самоотверженные и добрые поступки. И пусть хотя бы эти 16 человек, о которых мы расскажем, станут светлым символом надежды на будущее.

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Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 24, 2016
Просмотров: 334

До наступления Нового года осталась практически неделя, а значит весь мир уже в полной мере погрузился в рождественскую иллюминацию, воплотившую в себе самые смелые и прекрасные идеи декораторов. Что же, самое время перенестись в различные места планеты и взглянуть на самые потрясающе украшенные города.

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Никогда не поздно для успеха в жизни

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 23, 2016
Просмотров: 325

Существует ли какой-то возраст, когда человек становится слишком старым, чтобы добиться успеха в какой-либо области? Этот вопрос тревожит многих людей, которые до сих пор не считают себя полностью успешными. Неопубликованный романист стремится опубликовать свои произведения, а тот, чьи книги уже выходили в свет, тоскует по признанию их бестселлерами, звезда бестселлеров мечтает о Букеровской премии. Все они склонны думать, что слишком стары, чтобы стать успешными. Возраст успеха в данном случае не очевиден.

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Астрономы нашли планету с растениями?

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 22, 2016
Просмотров: 290

Астроном Гиллем Англада-Эскуде сделал сообщение по поводу экзопланеты Проксима b. По его мнению, она похожа на Марс, но имеет большие запасы льда, окружена облаками и покрыта растениями, которые не встречаются нигде на Земле.

Об обнаружении экзопалнеты Проксима b на орбите красного карлика Проксима Центавра ученый Гиллем Англада-Эскуде объявил 24 августа 2016 года. Она находится всего в четырех световых годах от нас, что очень даже близко по космическим меркам. Масса планеты в 1,2-1,3 раза больше земной.

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Парижский общественный транспорт ненадолго стал бесплатным

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Категория: Краткие новости
Декабрь 21, 2016
Просмотров: 298

Для популяризации экологичных видов транспорта городские власти Парижа решили провести интересную акцию: на несколько дней весь общественный транспорт для парижан и гостей столицы стал абсолютно бесплатным. К тому же в один из дней все желающие могли совершенно безвозмездно арендовать велосипед или электромобиль. Таким образом, власти города хотели показать, что жить и передвигаться без обычного автомобиля иногда можно и очень даже нужно.

Отметим также, что вскоре в Париже вступит в силу закон, запрещающий въезд в город старым и грязным машинам с 8 утра до 8 вечера. Впрочем, владельцы этих автомобилей смогут приобрести себе новенькие, экологически безопасные электромобили с большой скидкой, гарантированной государством.

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Чукотские камушки

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Категория: Позитивные идеи
Декабрь 20, 2016
Просмотров: 358

Несколько месяцев назад Андрей и Оксана Кобелевы, создавшие небольшое семейное предприятие и с 2012 года изготавливающие столярные изделия, оказались  перед лицом кризиса. По нескольким, не зависящим от мастеров причинам, катастрофически упало количество заказов на мебель. Фирму нужно было закрывать. Но людям, имеющим троих детей (а еще кота, собаку, петуха и 8 кур), переехавшим с крайнего севера на крайний юг, некогда предаваться стенаниям и утопать в депрессии. Наличие под боком моря, гальки и коряг натолкнуло на мысль.  Мастера создали на пробу несколько художественных панно, создали страницу Three Sea Stones и через неделю продали все работы.

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В Швеции открыли крохотный магазин для мышей

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Категория: Позитивные места и события
Декабрь 19, 2016
Просмотров: 320

Неназвавшиеся шведы, по всей видимости, были очень встревожены и разочарованы отсутствием на их родине магазинов для грызунов. Недолго думая они решили самостоятельно исправить эту ошибку и открыли парочку таких. Продуктовые магазины размерами 30х70 см находятся в шведском городе Мальмё и имеют достаточно широкий ассортимент товаров, которые осчастливят любую мышь. 

В основном здесь продаются орехи и сыр. А помимо хорошо продуманных интерьеров, есть плакаты о предстоящих концертах и других мероприятиях для мышей. Количество деталей, использованных в создании и обустройстве этих замечательных миниатюрных лавок, не может не впечатлить!

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Обезьянка и самолетик

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Категория: Просто полезные ссылки
Декабрь 18, 2016
Просмотров: 189

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Суперкомпьютером теперь может воспользоваться каждый

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 17, 2016
Просмотров: 310

Бывшие сотрудники Parallels и IBM, создавшие компанию HPC Hub, открыли облачный доступ к суперкомпьютерным мощностям на 37 Флопс. А уже в 2017 году в распоряжении людей окажутся мощности более 600 Тфлопс, в число которых входят гибридные, то есть построенные с использованием графических ускорителей.

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16 потрясающих видов, от которых голова идет кругом в прямом и переносном смысле слов

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Категория: Позитивные места и события
Декабрь 16, 2016
Просмотров: 580

 Безусловно, весь мир прекрасен и удивителен, и в каждой стране можно найти нечто особенное. Но есть на планете совершенно уникальные места, которые врезаются в память, поражают воображение и навсегда пленяют наши сердца. Этот пост мы посвящаем именно таким уголкам Земли: с видами, от которых захватывает дух и отвисает челюсть, и нам не остается ничего, как только неподвижно стоять с широко раскрытыми глазами и восторженно созерцать головокружительный пейзаж, изо всех сил пытаясь запомнить каждую его деталь.

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Сказочная Лапландия

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 15, 2016
Просмотров: 433

Есть ли на свете другое место, больше похожее на новогоднюю сказку, чем невероятная Лапландия?

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Потенциальные принцессы

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 14, 2016
Просмотров: 434

 Как и Вил Майджер, индонезийский фотограф Танто Йенсен обожает фотографировать лягушек. В его снимках мир этих амфибий кажется удивительным и загадочным, а сами маленькие модели – милыми и трогательными.

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От физических упражнений растет мозг

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 13, 2016
Просмотров: 395

Хотите стать умнее? Больше занимайтесь спортом!
Исследователи сообщили, что люди, которые занимаются аэробными упражнениями минимум 4 раза в неделю на протяжении 6 месяцев, увеличивают объем серого вещества в мозге. Примечательно, что добровольцы, которые столько же времени выполняли упражнения на растяжку мышц, аналогичного результата не добились.

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В Японии запустили универсальный уборщик для очистки космоса от мусора

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Категория: Позитивные идеи
Декабрь 12, 2016
Просмотров: 383

В Японии запустили космический корабль, на борту которого находится космический уборщик мусора. Его разработали совместно с компанией, которая изготавливает рыболовные сети. По словам специалистов, в их планы входит постепенно стянуть весь мусор с орбиты при помощи алюминиевого троса длиною в семьсот метров.

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Лучшие фото природы 2016 от National Geographic

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Категория: Просто полезные ссылки
Декабрь 11, 2016
Просмотров: 488

Ежегодный конкурс "National Geographic nature photographer of the year" привлекает тысячи фотографов со всех концов земного шара. Ниже представлены работы некоторых победителей.

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