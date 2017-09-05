Подробности Категория: Позитивные места и события Сентябрь 05, 2017 Просмотров: 2

Халлербос – живописное место, представляющее собой буковый лес площадью 552 гектара (5,5 км²). Раскинулся он в бельгийском муниципалитете Халле на границе между Фландрией и Валлонией, в 30 минутах езды к югу от Брюсселя. Лес известен своей необыкновенной красотой, которая окутывает его в весенний период – ежегодно в конце апреля и начале мая несколько гектаров лесного массива устилает великолепный густой ковер из миллионов колокольчиков (диких гиацинтов), создавая причудливые узоры всех оттенков синего цвета. Ультрамариновое покрывало простирается вглубь леса, насколько может видеть глаз, кружась вокруг деревьев, устилая долины и украшая берега ручьев. Он пользуется большой популярностью как среди бельгийцев, так и среди иностранных ценителей прекрасного.





Весной, когда начинают оживать листья буков, Халлербос становится особенно живописным и мистичным. Первые 7-10 дней нежные листики имеют светло-зеленый оттенок, очень красиво сочетающийся с цветущими колокольчиками. Сквозь полог из молодых листьев солнечный свет еще свободно льется и достигает цветов, создавая яркий сине-фиолетовый цвет



Особенное очарование Синий лес приобретает на рассвете – в это время местность окутывает утренняя заря, а густой туман еще больше подчеркивает ее таинственную и сюрреалистическую атмосферу. Для полноты ощущений чудесную природную достопримечательность лучше всего посещать рано утром или вечером, когда аромат колокольчиков наиболее сильный. Собирать цветы на территории леса запрещено.



Наличие столь большого количества цветов предполагает, что данное место имеет достаточно древнюю историю. Ковер из колокольчиков произрастал здесь на протяжении нескольких веков, при этом растущие в лесу деревья никакого отношения к данной цифре не имеют. Ранее Халлербос быль частью крупнейшего в Европе букового леса, простирающегося по южной части Брюсселя. Во время Первой мировой войны он был уничтожен, хотя некоторые древние дубовые и буковые деревья пережили разруху и все еще встречаются в лесном массиве. После окончания войны была реализована программа по озеленению здешних территорий, результаты которой сегодня можно увидеть в Халлербосе.























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