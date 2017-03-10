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14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

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Категория: Позитивные места и события
Март 10, 2017
Просмотров: 652
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Весна началась, а значит пора активно планировать путешествия и приключения. Но нам кажется, что прежде чем отправляться покорять мир и совершать тревел-подвиги, после долгой и утомительной зимы просто необходимо зарядиться самой невероятной красотой и набраться сил в по-настоящему фантастически прекрасных уголках земного шара. Мы напомним вам о целых 14 таких замечательных местах, где хочется остановиться, присесть и просто погрузиться в наслаждение пейзажами, звуками, погодой и вообще всем происходящим.

Венеция, Италия

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Биг-Сур, Калифорния

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Миконос, Греция

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Река Мозель

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Керала, Индия

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Юньнань, Китай

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Скай, Шотландия

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Брюгге, Бельгия

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Лазурный берег, Франция

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Бутан, Южная Азия

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Сан-Себастьян, Испания

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Юкатан, Мексика

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Остров Блед, Словения

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Рио-де-Жанейро, Бразилия

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

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Комментарии   

+1 #6 Юрген 11.03.2017 15:33
хочется еще
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+1 #5 Юрген 11.03.2017 15:30
очень все нравится
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+1 #4 Линуксоид 10.03.2017 21:40
мечта*
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+1 #3 Линуксоид 10.03.2017 21:40
Круто вдохновило прям :D Побывать бы там когда-нибудь, мачта прям.
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+1 #2 Линуксоид 10.03.2017 21:39
Цитирую Примус:
Сколько в мире сегодня зобы, войны, неудовлетворённости и грязи. А ведь есть столько красоты и счастья. Как на этой подборке. Не так живём, не то делаем, имея мощнейшую возможность создавать мир, красоту и ими пользоваться. Всем.
Спасибо, Додди.

Да, творить и создавать что-то это здорово! А особенно здорово жить и знать что в мире есть добро и читать хорошие новости. А ведь когда я плохие читал то вообще жуткую деппресию ощущал)) :lol:
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+3 #1 Примус 10.03.2017 10:58
Сколько в мире сегодня зобы, войны, неудовлетворённости и грязи. А ведь есть столько красоты и счастья. Как на этой подборке. Не так живём, не то делаем, имея мощнейшую возможность создавать мир, красоту и ими пользоваться. Всем.
Спасибо, Додди.
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