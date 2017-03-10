14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Подробности Категория: Позитивные места и события Март 10, 2017 Просмотров: 652

Весна началась, а значит пора активно планировать путешествия и приключения. Но нам кажется, что прежде чем отправляться покорять мир и совершать тревел-подвиги, после долгой и утомительной зимы просто необходимо зарядиться самой невероятной красотой и набраться сил в по-настоящему фантастически прекрасных уголках земного шара. Мы напомним вам о целых 14 таких замечательных местах, где хочется остановиться, присесть и просто погрузиться в наслаждение пейзажами, звуками, погодой и вообще всем происходящим.

Венеция, Италия

Биг-Сур, Калифорния

Миконос, Греция

Река Мозель

Керала, Индия

Юньнань, Китай

Скай, Шотландия

Брюгге, Бельгия

Лазурный берег, Франция

Бутан, Южная Азия

Сан-Себастьян, Испания

Юкатан, Мексика

Остров Блед, Словения

Рио-де-Жанейро, Бразилия

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