14 до безумия прекрасных мест на Земле, куда нужно приехать, чтобы сидеть и смотреть

Весна началась, а значит пора активно планировать путешествия и приключения. Но нам кажется, что прежде чем отправляться покорять мир и совершать тревел-подвиги, после долгой и утомительной зимы просто необходимо зарядиться самой невероятной красотой и набраться сил в по-настоящему фантастически прекрасных уголках земного шара. Мы напомним вам о целых 14 таких замечательных местах, где хочется остановиться, присесть и просто погрузиться в наслаждение пейзажами, звуками, погодой и вообще всем происходящим.
Венеция, Италия
Биг-Сур, Калифорния
Миконос, Греция
Река Мозель
Керала, Индия
Юньнань, Китай
Скай, Шотландия
Брюгге, Бельгия
Лазурный берег, Франция
Бутан, Южная Азия
Сан-Себастьян, Испания
Юкатан, Мексика
Остров Блед, Словения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Да, творить и создавать что-то это здорово! А особенно здорово жить и знать что в мире есть добро и читать хорошие новости. А ведь когда я плохие читал то вообще жуткую деппресию ощущал))
Спасибо, Додди.