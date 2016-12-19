В Швеции открыли крохотный магазин для мышей

Подробности Категория: Позитивные места и события Декабрь 19, 2016 Просмотров: 4

Неназвавшиеся шведы, по всей видимости, были очень встревожены и разочарованы отсутствием на их родине магазинов для грызунов. Недолго думая они решили самостоятельно исправить эту ошибку и открыли парочку таких. Продуктовые магазины размерами 30х70 см находятся в шведском городе Мальмё и имеют достаточно широкий ассортимент товаров, которые осчастливят любую мышь.

В основном здесь продаются орехи и сыр. А помимо хорошо продуманных интерьеров, есть плакаты о предстоящих концертах и других мероприятиях для мышей. Количество деталей, использованных в создании и обустройстве этих замечательных миниатюрных лавок, не может не впечатлить!

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