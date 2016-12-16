16 потрясающих видов, от которых голова идет кругом в прямом и переносном смысле слов

Подробности Категория: Позитивные места и события Декабрь 16, 2016 Просмотров: 16

Безусловно, весь мир прекрасен и удивителен, и в каждой стране можно найти нечто особенное. Но есть на планете совершенно уникальные места, которые врезаются в память, поражают воображение и навсегда пленяют наши сердца. Этот пост мы посвящаем именно таким уголкам Земли: с видами, от которых захватывает дух и отвисает челюсть, и нам не остается ничего, как только неподвижно стоять с широко раскрытыми глазами и восторженно созерцать головокружительный пейзаж, изо всех сил пытаясь запомнить каждую его деталь.

Мост на леднике Дахштайн, Австрия

На леднике Дахштайн в Альпах расположен один из самых высоких мостов в мире. Что и говорить: если вам не по себе и у вас кружится голова при взгляде на горы, то это место точно не для вас.

Пустыня Намиб встречается с Атлантическим океаном

В пустыне Намиб расположены одни из самых высоких и зрелищных песчаных дюн в мире. Эти дюны тянутся вплоть до Атлантического океана, создавая поистине волшебный вид.

Остров Скай, Шотландия

Остров Скай хорошо известен своей удивительной географией и дикой природой. Он привлекает чарующими безлюдными пейзажами, горой Кулин, старинными замками и чистыми озерами.

Двенадцать Апостолов, Австралия

Двенадцать Апостолов — это целый ряд известняковых скал у побережья национального парка Порт-Кэмпбелл. Эти скалы образовались в результате тысячелетней работы океана.

Паган, Мьянма

В древнем городе Паган находится множество буддийских храмов и монастырей. Раньше более 10 000 из них были действующими, до сегодняшнего дня сохранилось всего около 2 200 объектов.

Пик Виктория, Гонконг

С Пика Виктория, расположенного к западу от Гонконга, открывается шикарный и красочный вид на ночной город. Это высочайшая точка острова Гонконг.

Лунный мост, Тайбэй, Тайвань

Лунный мост — главная достопримечательность городского парка Даху. С наступлением сумерек мост отражается в воде озера, создавая причудливый зеркальный ландшафт.

Белые клифы Дувра, Англия

Знаменитые меловые скалы находятся на побережье графства Кент. Они издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. Именно Белым скалам Англия обязана римским названием «Альбион» («albus» — «белый»).

Язык Тролля, Норвегия

Этот каменный выступ образовался в результате откола куска скальной породы от массива горы. Он возвышается над озером на 350 метров. Добраться сюда не так-то просто, придется преодолеть пеший маршрут длиной в 12 километров.

Гора Корковаду, Рио-де-Жанейро, Бразилия

С пика горы Корковаду, на которой установлена известная статуя Христа-Искупителя, открывается уникальный вид на оживленный район Рио-де-Жанейро, а также на знаменитую гору Сахарная Голова.

Восход солнца на острове Пасхи

Остров Пасхи — клочок пустынной земли, затерянный посреди Тихого океана. Всему миру он известен благодаря уникальным каменным статуям-великанам, хранящими его тайны.

Пещера Мелиссани, остров Кефалония, Греция

Согласно греческой мифологии, нимфы населяли эту пещеру и заманивали в нее людей своей красотой. Но сейчас и заманивать туда никого не нужно. Множеству пловцов хочется увидеть ярко-синюю воду в свете солнца своими глазами.

Фьятлабакслейд, Исландия

Маршрут по горной тропе с непроизносимым для нас названием представляет собой удивительно живописное путешествие через высокогорье к северу от ледника Мирдальсйёкюдль, мигрировавшего сюда тысячи лет назад.

Гора Килиманджаро, Танзания, Африка

40 000 туристов поднимаются на Килиманджаро каждый год, и это не считая носильщиков, поваров и гидов. И оно действительно стоит того.

Отель «Кембрия» в швейцарских Альпах

Отель расположен в живописном горном месте швейцарских Альп с захватывающими видами на горы. Этот бассейн считается одним из самых красивых в мире.

Озеро Кезеной-Ам, Чеченская Республика, Россия

Удивительной красоты озеро Кезеной-Ам называют «жемчужиной Кавказа». Оно находится на высоте 1870 метров над уровнем моря. Это самое большое и глубокое озеро Северного Кавказа.

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