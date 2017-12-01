Бумажные парики в стиле барокко

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 01, 2017 Просмотров: 1

Настоящее искусство из обычной бумаги. Художница Ася Козина превращает обычные листы бумаги в чудесные произведения. Ася делает из бумаги очаровательные парики эпохи барокко и свадебные платья. «Исторические парики всегда очаровывали меня, особенно эпохи барокко», — говорит художница. Все парики выполнены из простой бумаги. Автор утверждает, что бумага позволяет придать парику основную узнаваемую форму, но не перегружать лишними деталями.



Настоящее искусство из бумаги от художницы из России – Аси Козиной.



Русская художница Ася Козина уже много лет превращает простую бумагу в великолепные парики.



Для создания шедевра нужна лишь бумага, ножницы, обычный клей-карандаш, который можно купить в любом канцелярском магазине, ну и конечно фантазия. Поэтому, если вас вдохновили работы Аси, смело дерзайте и пробуйте свои силы. В материалах недостатка нет.



Но не думайте, что все это далось Асе легко. Годы проб и ошибок, постоянная практика и совершенствование техники – вот путь к идеалу. Но, как говорится в известной пословице, «терпение и труд всё перетрут».



Сегодня работы Аси Козиной приобрели широкую известность и не только в России, но и в других странах.



Свои работы художница выкладывала на популярный международный дизайнерский портал Behance, а также в социальную сеть Facebook.



Работы художницы на Behance очень быстро завоевали популярность среди публики. Каждая её работа сопровождается множеством восторженных комментариев.



Исторические парики эпохи барокко всегда восхищали и вдохновляли художницу. Поэтому она решила воплотить их в жизнь, применив для создания простую бумагу.



Но кроме париков Ася создает потрясающие свадебные костюмы и платья из бумаги.



Каждый костюм и платье – это огромное количество деталей, а также терпение и труд.



Но результат стоит всех затраченных усилий. Все костюмы – уникальны и неповторимы.



А головные уборы просто поражают воображение.



Костюм шаманки из бумаги.



Действительно, без магии тут не обошлось.

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