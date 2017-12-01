Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Бумажные парики в стиле барокко

Подробности
Категория: Позитивные картинки
Декабрь 01, 2017
Просмотров: 1

Настоящее искусство из обычной бумаги. Художница Ася Козина превращает обычные листы бумаги в чудесные произведения. Ася делает из бумаги очаровательные парики эпохи барокко и свадебные платья. «Исторические парики всегда очаровывали меня, особенно эпохи барокко», — говорит художница. Все парики выполнены из простой бумаги. Автор утверждает, что бумага позволяет придать парику основную узнаваемую форму, но не перегружать лишними деталями.

 Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России

 

 

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Настоящее искусство из бумаги от художницы из России – Аси Козиной.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Русская художница Ася Козина уже много лет превращает простую бумагу в великолепные парики.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Для создания шедевра нужна лишь бумага, ножницы, обычный клей-карандаш, который можно купить в любом канцелярском магазине, ну и конечно фантазия. Поэтому, если вас вдохновили работы Аси, смело дерзайте и пробуйте свои силы. В материалах недостатка нет.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Но не думайте, что все это далось Асе легко. Годы проб и ошибок, постоянная практика и совершенствование техники – вот путь к идеалу. Но, как говорится в известной пословице, «терпение и труд всё перетрут».

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Сегодня работы Аси Козиной приобрели широкую известность и не только в России, но и в других странах.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Свои работы художница выкладывала на популярный международный дизайнерский портал Behance, а также в социальную сеть Facebook.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Работы художницы на Behance очень быстро завоевали популярность среди публики. Каждая её работа сопровождается множеством восторженных комментариев.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Исторические парики эпохи барокко всегда восхищали и вдохновляли художницу. Поэтому она решила воплотить их в жизнь, применив для создания простую бумагу.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Но кроме париков Ася создает потрясающие свадебные костюмы и платья из бумаги.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Каждый костюм и платье – это огромное количество деталей, а также терпение и труд.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Но результат стоит всех затраченных усилий. Все костюмы – уникальны и неповторимы.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
А головные уборы просто поражают воображение.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Костюм шаманки из бумаги.

Парики в стиле барокко из бумаги, от художницы из России
Действительно, без магии тут не обошлось.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.