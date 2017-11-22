Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Всемирно известный журнал National Geographic ежегодно проводит конкурс на лучшие фотографии природы. Участвуют в нем снимки со всего света, а единственным критерием отбора является красота и уникальность фотографии.
Предлагаем вам подборку снимков-финалистов, победивших в этом году.
Песчаная буря. Казахстан
Морская черепаха в лучах заката
Исландия с высоты птичьего полета
Национальный парк дикой природы, Аляска
Стрекоза, покрытая утренней росой
«Пешеходный» мост для животных, первый в своем роде. Сингапур
Пустынный дождь
Малыш
Белая красавица. Севернее Шпицбергена
Бухта Ланха — живописное местечко
Загадочная деревня Хампи, Индия. Затеряна в джунглях и известна лишь узкому кругу историков
Осень в Нью-Гэмпшире
Патагония. Лентикулярные облака — удивительное явление, характерное для этих мест
Гренландия