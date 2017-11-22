Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Подробности
Категория: Позитивные картинки
Ноябрь 22, 2017
Просмотров: 7

Всемирно известный журнал National Geographic ежегодно проводит конкурс на лучшие фотографии природы. Участвуют в нем снимки со всего света, а единственным критерием отбора является красота и уникальность фотографии.

Предлагаем вам подборку снимков-финалистов, победивших в этом году.

Песчаная буря. Казахстан

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Морская черепаха в лучах заката

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Исландия с высоты птичьего полета

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Национальный парк дикой природы, Аляска

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Стрекоза, покрытая утренней росой

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

«Пешеходный» мост для животных, первый в своем роде. Сингапур

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Пустынный дождь

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Малыш

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Белая красавица. Севернее Шпицбергена

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Бухта Ланха — живописное местечко

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Загадочная деревня Хампи, Индия. Затеряна в джунглях и известна лишь узкому кругу историков

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Осень в Нью-Гэмпшире

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Патагония. Лентикулярные облака — удивительное явление, характерное для этих мест

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Гренландия

Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.