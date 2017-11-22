Лучшие пейзажные снимки 2017 года по версии National Geographic

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 22, 2017 Просмотров: 7

Всемирно известный журнал National Geographic ежегодно проводит конкурс на лучшие фотографии природы. Участвуют в нем снимки со всего света, а единственным критерием отбора является красота и уникальность фотографии.

Предлагаем вам подборку снимков-финалистов, победивших в этом году.

Песчаная буря. Казахстан

Морская черепаха в лучах заката

Исландия с высоты птичьего полета

Национальный парк дикой природы, Аляска

Стрекоза, покрытая утренней росой

«Пешеходный» мост для животных, первый в своем роде. Сингапур

Пустынный дождь

Малыш

Белая красавица. Севернее Шпицбергена

Бухта Ланха — живописное местечко

Загадочная деревня Хампи, Индия. Затеряна в джунглях и известна лишь узкому кругу историков

Осень в Нью-Гэмпшире

Патагония. Лентикулярные облака — удивительное явление, характерное для этих мест

Гренландия

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