Осень в снимках лучших фотографов года

Смена времен года, наверно, самая красивая пора. Это настоящий праздник ясности, грядущей новой жизни и прощание со старым, отжившим. В такие моменты, как никогда, ощущаешь непостоянство всего на земле.
В любом уголке мира можно найти неподдельную, самобытную прелесть осени, когда она только вступает в свои права и на пороге зимы.
Предлагаем вам вдохновиться сочными, сказочно яркими фотографиями осенних пейзажей из многих уголков Северного полушария.
Швейцария
Пенсильванские тыквы — спелые и сочные
Страсбургский закат
Китай. Трудовая осень
Окрестности английского городка Халнакер
Франция, октябрь
Лионское туманное утро
Царское Село, Санкт-Петербург
Висконсин, США
Страсбург
Сказочные швейцарские горы в середине осени
Работы на виноградниках подходят к концу. Франция
Франция
Австрия
Косово
Есть такое народное мнение, что самые яркие осенние листья можно увидеть в Англии
Стокгольм, Швеция