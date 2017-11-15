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Осень в снимках лучших фотографов года

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Категория: Позитивные картинки
Ноябрь 15, 2017
Просмотров: 5

Смена времен года, наверно, самая красивая пора. Это настоящий праздник ясности, грядущей новой жизни и прощание со старым, отжившим. В такие моменты, как никогда, ощущаешь непостоянство всего на земле.

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

В любом уголке мира можно найти неподдельную, самобытную прелесть осени, когда она только вступает в свои права и на пороге зимы.

Предлагаем вам вдохновиться сочными, сказочно яркими фотографиями осенних пейзажей из многих уголков Северного полушария.

Швейцария

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Пенсильванские тыквы — спелые и сочные

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Страсбургский закат

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Китай. Трудовая осень

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Окрестности английского городка Халнакер

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Франция, октябрь

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Лионское туманное утро

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Царское Село, Санкт-Петербург

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Висконсин, США

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Страсбург

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Сказочные швейцарские горы в середине осени

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Работы на виноградниках подходят к концу. Франция

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Франция

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Австрия

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Косово

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Есть такое народное мнение, что самые яркие осенние листья можно увидеть в Англии

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

Стокгольм, Швеция

Фото, после которых никакой зимы не хочется: осень в снимках лучших фотографов года

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