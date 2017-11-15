Осень в снимках лучших фотографов года

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 15, 2017 Просмотров: 5

Смена времен года, наверно, самая красивая пора. Это настоящий праздник ясности, грядущей новой жизни и прощание со старым, отжившим. В такие моменты, как никогда, ощущаешь непостоянство всего на земле.

В любом уголке мира можно найти неподдельную, самобытную прелесть осени, когда она только вступает в свои права и на пороге зимы.

Предлагаем вам вдохновиться сочными, сказочно яркими фотографиями осенних пейзажей из многих уголков Северного полушария.

Швейцария

Пенсильванские тыквы — спелые и сочные

Страсбургский закат

Китай. Трудовая осень

Окрестности английского городка Халнакер

Франция, октябрь

Лионское туманное утро

Царское Село, Санкт-Петербург

Висконсин, США

Страсбург

Сказочные швейцарские горы в середине осени

Работы на виноградниках подходят к концу. Франция

Франция

Австрия

Косово

Есть такое народное мнение, что самые яркие осенние листья можно увидеть в Англии

Стокгольм, Швеция

Источник

Поделиться новостью