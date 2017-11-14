Необузданная погода или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии

Январь
© Jon Bagge/Bureau of Meteorology
Закат сквозь туман на Маунт-Хотам, штат Виктория.
Февраль
© Jennifer Erlandsen/Bureau of Meteorology
Холодный фронт приносит мощные волны к пирсу Морнингтон, штат Виктория.
Март
© Grant Szabadics/Bureau of Meteorology
Удар молнии над рудниками Горы Айза, штат Квинсленд.
Апрель
© Captain Victoria Harrison/Bureau of Meteorology
Потрясающий вид на облака между Таунсвиллем и Ричмондом, штат Квинсленд.
Май
© Nitin Saksena/Bureau of Meteorology
Центр Сиднея во время дождя сквозь лобовое стекло автомобиля, штат Новый Южный Уэльс.
Июнь
© Andrew Thomas/Bureau of Meteorology
Восход сквозь туман с горы Баниньонг, штат Виктория.
Июль
© Ben Broady/Bureau of Meteorology
Молния над озером Аргайл в Кимберли, штат Западная Австралия.
Август
© Asbjorn Kanck/Bureau of Meteorology
Слоисто-кучевые облака над Аделаидой, штат Южная Австралия.
Сентябрь
© Peter Nunn/Bureau of Meteorology
Надвигающийся шторм над хребтом Мак-Доннелл, Северная территория.
Октябрь
© Seenivasan Kumaravel/Bureau of Meteorology
Красочное небо над ветряными электростанциями рядом с городом Бангендор, штат Новый Южный Уэльс.
Ноябрь
© ABIS Kayla Hayes/Bureau of Meteorology
Надвигающийся шторм во время учений «Какаду» Австралийского флота у побережья Северной территории.
Декабрь
© Barend Becker/Bureau of Meteorology
Северное сияние над станцией Дейвис, являющейся официальной столицей Австралийской антарктической территории.