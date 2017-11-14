Необузданная погода или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 14, 2017 Просмотров: 10

Сотни фотографов из каждого штата Австралии представили свои снимки Бюро метеорологии для ежегодного календаря. Полный спектр необузданной природы в 12 невероятно красивых и впечатляющих фотографий, который выбрала организация, предупреждающая об опасных явлениях в Австралии.

Январь

© Jon Bagge/Bureau of Meteorology Закат сквозь туман на Маунт-Хотам, штат Виктория. Февраль

© Jennifer Erlandsen/Bureau of Meteorology Холодный фронт приносит мощные волны к пирсу Морнингтон, штат Виктория. Март

© Grant Szabadics/Bureau of Meteorology Удар молнии над рудниками Горы Айза, штат Квинсленд. Апрель

© Captain Victoria Harrison/Bureau of Meteorology Потрясающий вид на облака между Таунсвиллем и Ричмондом, штат Квинсленд. Май

© Nitin Saksena/Bureau of Meteorology Центр Сиднея во время дождя сквозь лобовое стекло автомобиля, штат Новый Южный Уэльс. Июнь

© Andrew Thomas/Bureau of Meteorology Восход сквозь туман с горы Баниньонг, штат Виктория. Июль

© Ben Broady/Bureau of Meteorology Молния над озером Аргайл в Кимберли, штат Западная Австралия. Август

© Asbjorn Kanck/Bureau of Meteorology Слоисто-кучевые облака над Аделаидой, штат Южная Австралия. Сентябрь

© Peter Nunn/Bureau of Meteorology Надвигающийся шторм над хребтом Мак-Доннелл, Северная территория. Октябрь

© Seenivasan Kumaravel/Bureau of Meteorology Красочное небо над ветряными электростанциями рядом с городом Бангендор, штат Новый Южный Уэльс. Ноябрь

© ABIS Kayla Hayes/Bureau of Meteorology Надвигающийся шторм во время учений «Какаду» Австралийского флота у побережья Северной территории. Декабрь

© Barend Becker/Bureau of Meteorology Северное сияние над станцией Дейвис, являющейся официальной столицей Австралийской антарктической территории. Источник

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