Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Необузданная погода или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии

Подробности
Категория: Позитивные картинки
Ноябрь 14, 2017
Просмотров: 10

Сотни фотографов из каждого штата Австралии представили свои снимки Бюро метеорологии для ежегодного календаря. Полный спектр необузданной природы в 12 невероятно красивых и впечатляющих фотографий, который выбрала организация, предупреждающая об опасных явлениях в Австралии.

Январь

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Jon Bagge/Bureau of Meteorology

Закат сквозь туман на Маунт-Хотам, штат Виктория.

Февраль

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Jennifer Erlandsen/Bureau of Meteorology

Холодный фронт приносит мощные волны к пирсу Морнингтон, штат Виктория.

Март

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Grant Szabadics/Bureau of Meteorology

Удар молнии над рудниками Горы Айза, штат Квинсленд.

Апрель

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Captain Victoria Harrison/Bureau of Meteorology

Потрясающий вид на облака между Таунсвиллем и Ричмондом, штат Квинсленд.

Май

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Nitin Saksena/Bureau of Meteorology

Центр Сиднея во время дождя сквозь лобовое стекло автомобиля, штат Новый Южный Уэльс.

Июнь

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Andrew Thomas/Bureau of Meteorology

Восход сквозь туман с горы Баниньонг, штат Виктория.

Июль

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Ben Broady/Bureau of Meteorology

Молния над озером Аргайл в Кимберли, штат Западная Австралия.

Август

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Asbjorn Kanck/Bureau of Meteorology

Слоисто-кучевые облака над Аделаидой, штат Южная Австралия.

Сентябрь

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Peter Nunn/Bureau of Meteorology

Надвигающийся шторм над хребтом Мак-Доннелл, Северная территория.

Октябрь

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Seenivasan Kumaravel/Bureau of Meteorology

Красочное небо над ветряными электростанциями рядом с городом Бангендор, штат Новый Южный Уэльс.

Ноябрь

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© ABIS Kayla Hayes/Bureau of Meteorology

Надвигающийся шторм во время учений «Какаду» Австралийского флота у побережья Северной территории.

Декабрь

Необузданная природа, или календарь на 2018 год от Бюро метеорологии Австралии
© Barend Becker/Bureau of Meteorology

Северное сияние над станцией Дейвис, являющейся официальной столицей Австралийской антарктической территории.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.