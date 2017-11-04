Первозданная природа Исландии: там, где рождаются новые земли

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 04, 2017 Просмотров: 33

Поездка в Исландию очень похожа на путешествие во времени. Океан, безжизненные скалы, вулканы, застывшие потоки лавы, гейзеры, сероводородные источники, водопады — все это очень напоминает земные пейзажи на заре существования планеты.

На фото: побережье Исландии

Подобная картина обусловлена геологическим строением Исландии и прилегающих островов. По земным меркам это довольно молодой остров, он возник около 60 миллионов лет назад и продолжает формироваться, о чем свидетельствуют многочисленные вулканы и геотермальные источники. Можно сказать, что Исландия только вышла из раскаленных недр Земли. В геологическом отношении остров относится к Срединно-Атлантическому хребту. Это рифтовая зона, разделяющая Северо-Американскую и Евразийскую литосферные плиты, в которой происходит формирование океанической коры. В основании острова лежат темноцветные базальтовые лавы, в которых имеются трещины и расколы. Базальтовое плато расположено на высоте 400-600 метров над уровнем моря и крутыми склонами уходит в океан. В рифтовых долинах происходят извержения вулканических продуктов. Исландия является одной из самых тектонически активных областей планеты. Здесь часто происходят землетрясения и извержения вулканов. На наших глазах идут процессы образования новых островов и вулканов. А последнее крупное землетрясение магнитудой 6,5 по шкале Рихтера произошло на острове летом 2000 года.

На фото: традиционный исландский дерновый дом на фоне вулкана Эйяфьятлайокудль

В Исландии расположено около 250 геотермальных источников. Самый известный среди них носит название Большой Гейзер. Исландцы умело пользуются дарами своей суровой природы. Основу энергетики этой северной страны составляют геотермальные источники тепла. Более 80% всех зданий в стране, бассейны и теплицы обогреваются за счет энергии недр.

На фото: Большой Гейзер

Гейзеры используются местным населением не только для отопления и в качестве туристических объектов. Это еще и ценный оздоровительный ресурс. Так, например, широко известно место под названием Голубая лагуна. Здесь кипящая вода гейзера смешивается с соленой морской водой, в результате чего получившаяся вода обладает целебными свойствами. В Голубой лагуне образуются целые бассейны, где купаются люди, желающие поправить здоровье или просто погреться.

На фото: Голубая лагуна

Исландия расположена в северных широтах, поэтому большую площадь острова занимают ледники. Сочетание ледников и вулканов здесь очень необычно. Подобное соседство приводит к образованию интересного и вместе с тем опасного явления — подледного извержения. В результате извержения подледных вулканов ледовый покров начинает таять и мощные потоки горных пород, воды и льда несутся по склонам гор к океану. Исландия — это сила первозданной природы во всем ее проявлении.

На фото: водопад Скоугафосс

Население Исландии невелико, чуть более 330 тысяч человек. Но суровая природа этих мест манит тысячи туристов. Каждый год сюда стремятся путешественники и фотографы, рыбаки и любители экстрима со всего мира. Они приезжают, чтобы посмотреть, как рождается наша планета.

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