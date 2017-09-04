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Шпатель не поднимется: перед ремонтом парижское общежитие превратили в маленький Лувр

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Категория: Позитивные картинки
Сентябрь 04, 2017
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Студенческие общежития, как правило, выглядят похоже и довольно скучно: однотонные бежевые или бледно-зеленые стены, желтый линолеум. В Париже одно из общежитий Университетского городка полностью преобразили, покрыв его стены граффити. Команду из 100 художников пригласили расписать стены здания во время городского фестиваля Rehab 2. Работа заняла у них три недели.

Теперь в общежитии действует большая выставка, доступная для всех желающих. Скоро здание начнут ремонтировать и все граффити сотрут, но все работы засняли фотографы, так что усилия художников не пропадут даром.







































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