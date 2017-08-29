Магия долгой выдержки: 20 чудесных снимков, которые выглядят как спецэффекты из фильма

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 29, 2017 Просмотров: 163

Как правило, фотография фиксирует некий короткий момент времени. Но есть мастера фотографии, которые экспериментируют с длительной экспозицией, получая эффект прохождения времени. Главный элемент на таких фотографиях – свет. Именно он добавляет интригу этим изображениям. В этом обзоре собраны интереснейшие фотографии, которые были сделаны при помощи новаторского приёма: от светофоров на пустой улице до светлячков в банке. 1. Уходящий рождественский трамвай со светодиодными украшениями



1. Уходящий рождественский трамвай со светодиодными украшениями

Автор фотографии: Виктор Варга (Viktor Varga). Автор фотографии: Виктор Варга (Viktor Varga). 2. Млечный Путь превратился в геометрические фракталы

Автор фотографии: Кристиан Сассе (Christian Sasse).

3. Сюрреалистическое сияние светофора

Автор фотографии: Лукас Циммерманн (Lucas Zimmermann).

4. Взлетающий самолет создал фантастическую дорогу в небе

Автор снимка – фотограф под псевдонимом Hilltopchill.

5. След движущихся на каноэ каякеров с разноцветными светодиодами

Автор фотографии: Стивен Орландо (Stephen Orlando).

6. Волшебный полет светлячков в японском лесу

Автор снимка – фотограф под псевдонимом spicedpumpkins.

7. Съемка новогодней елки с помощью оптического зума

Автор снимка – фотограф под псевдонимом bryce901.

8. Колесо обозрения стало похоже на удивительный витраж

Автор фотографии: Аяко Хузикава (Ayako Huzikawa).

9. Насекомые, вьющиеся под светящимся уличным фонарем

Автор снимка – фотограф под псевдонимом Tnargkiller.

10. Фейерверк при долгой экспозиции выглядит как колдовской цветок

Автор снимка – фотограф под псевдонимом Proteon.

11. Мчащийся пассажирский поезд на фоне канадских Скалистых гор

Автор снимка – фотограф под псевдонимом DonTago.

12. Головокружительный аттракцион «Наклонный вихрь»

Автор снимка – фотограф под псевдонимом Mehulat.

13. След приземлившегося самолета

Автор фотографии: Андреас Фейнингер (Andreas Feininger).

14. Вращение на детской карусели

Автор фотографии: Сергей Калинин (Sergey Kalinin).

15. Маршрут робота-пылесоса отмечен прикрепленным мерцающим фонариком

Автор снимка – фотограф под псевдонимом benkol.

16. Светлячки в банке на 3-х минутной выдержке

Автор фотографии: Хайди Стауфф (Heidi Stauff).

17. Отходящий трамвай, украшенный 30-ю тысячами светодиодов

Автор фотографии: Жолт Андраси (Zsolt Andrasi).

18. Прыжок сноубордиста на доске с подсветкой из светодиодов

Автор снимка – фотограф под псевдонимом I_AM_STILL_A_IDIOT.

19. Движение по горному шоссе

Автор фотографии: Кристоф Шааршмидт (Christoph Schaarschmidt).

20. Процессия с зажженными свечами в кафедральном соборе Солсбери

Автор снимка – фотограф под псевдонимом jarheadsynapze.

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