Магия долгой выдержки: 20 чудесных снимков, которые выглядят как спецэффекты из фильма

2. Млечный Путь превратился в геометрические фракталы
Автор фотографии: Кристиан Сассе (Christian Sasse).
3. Сюрреалистическое сияние светофора
Автор фотографии: Лукас Циммерманн (Lucas Zimmermann).
4. Взлетающий самолет создал фантастическую дорогу в небе
Автор снимка – фотограф под псевдонимом Hilltopchill.
5. След движущихся на каноэ каякеров с разноцветными светодиодами
Автор фотографии: Стивен Орландо (Stephen Orlando).
6. Волшебный полет светлячков в японском лесу
Автор снимка – фотограф под псевдонимом spicedpumpkins.
7. Съемка новогодней елки с помощью оптического зума
Автор снимка – фотограф под псевдонимом bryce901.
8. Колесо обозрения стало похоже на удивительный витраж
Автор фотографии: Аяко Хузикава (Ayako Huzikawa).
9. Насекомые, вьющиеся под светящимся уличным фонарем
Автор снимка – фотограф под псевдонимом Tnargkiller.
10. Фейерверк при долгой экспозиции выглядит как колдовской цветок
Автор снимка – фотограф под псевдонимом Proteon.
11. Мчащийся пассажирский поезд на фоне канадских Скалистых гор
Автор снимка – фотограф под псевдонимом DonTago.
12. Головокружительный аттракцион «Наклонный вихрь»
Автор снимка – фотограф под псевдонимом Mehulat.
13. След приземлившегося самолета
Автор фотографии: Андреас Фейнингер (Andreas Feininger).
14. Вращение на детской карусели
Автор фотографии: Сергей Калинин (Sergey Kalinin).
15. Маршрут робота-пылесоса отмечен прикрепленным мерцающим фонариком
Автор снимка – фотограф под псевдонимом benkol.
16. Светлячки в банке на 3-х минутной выдержке
Автор фотографии: Хайди Стауфф (Heidi Stauff).
17. Отходящий трамвай, украшенный 30-ю тысячами светодиодов
Автор фотографии: Жолт Андраси (Zsolt Andrasi).
18. Прыжок сноубордиста на доске с подсветкой из светодиодов
Автор снимка – фотограф под псевдонимом I_AM_STILL_A_IDIOT.
19. Движение по горному шоссе
Автор фотографии: Кристоф Шааршмидт (Christoph Schaarschmidt).
20. Процессия с зажженными свечами в кафедральном соборе Солсбери
Автор снимка – фотограф под псевдонимом jarheadsynapze.