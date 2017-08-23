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Лови момент: 20 позитивных фотографий, от которых захватывает дух

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Категория: Позитивные картинки
Август 23, 2017
Просмотров: 434
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Возможности современной техники кажутся порой безграничными, но и человеческий фактор в деле фотографии значит многое. Ведь самое главное, перед тем, как нажать затвор фотоаппарата, - словить момент. На фотографиях, собранных в этом обзоре, фотографам это сделать удалось. У них получились действительно захватывающие кадры.

1. Пять минут - полет нормальный

Идеальный прыжок.

Идеальный прыжок.

2. Клубы дыма, вырывающиеся из вулкана - поистине потрясающий фон для снимка

Фото на фоне вулкана.

Фото на фоне вулкана.

3. «Но, лошадка, но!»

Лягушка оседлала жука-носорога.

Лягушка оседлала жука-носорога.

4. «Эй, подружка, ты откуда? Кажется, раньше я тебя здесь не видел!»

Забавное знакомство.

Забавное знакомство.

5. Воздушный шарик на шпиле

Воздушный шар над замком.

Воздушный шар над замком.

6. Время фокусов с водой!

Вода в воздухе.

Вода в воздухе.

7. Вот она - птица счастья, о которой мечтает каждый

Ребенок с крыльями за спиной.

Ребенок с крыльями за спиной.

8. «Шарик, ну не обижайся! Хочешь я тебя покачаю?»

Удивительная парочка на качелях.

Удивительная парочка на качелях.

9. «Брр, холодная!»

Птица пробует водичку.

Птица пробует водичку.

10. Принял позу и замер

Позирование на воде.

Позирование на воде.

11. Ничего необычного, просто кто-то на небе включил свет...

Небесная люстра.

Небесная люстра.

12. «А Светка с пятого этажа опять нового хахаля завела, а Наташка с седьмого...»

Присели посплетничать.

Присели посплетничать.

13. Массовое скопление балконов

Плотное размещение балконов.

Плотное размещение балконов.

14. «Тихо! Не видите, я рыбачу!?»

На рыбалке.

На рыбалке.

15. «Я тут присяду на минуточку!»

Самолет на велосипеде.

Самолет на велосипеде.

16. «Не плачь, хозяйка! Хочешь я с тобой поиграю?»

Утешение.

Утешение.

17. Так вот куда каждый день девается солнце!

Солнце в прицепе.

Солнце в прицепе.

18. «Эх, сейчас бы антилопу...»

Мечтающая львица.

Мечтающая львица.

19. «Опять эти туристы влезли и испортили такое селфи!»

Забавное селфи.

Забавное селфи.

20. «По-моему, именно так выглядит счастье!»

Счастливый пес нежится в лучах солнца.

Счастливый пес нежится в лучах солнца.

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