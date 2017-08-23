Лови момент: 20 позитивных фотографий, от которых захватывает дух

Возможности современной техники кажутся порой безграничными, но и человеческий фактор в деле фотографии значит многое. Ведь самое главное, перед тем, как нажать затвор фотоаппарата, - словить момент. На фотографиях, собранных в этом обзоре, фотографам это сделать удалось. У них получились действительно захватывающие кадры.
1. Пять минут - полет нормальный
Идеальный прыжок.
2. Клубы дыма, вырывающиеся из вулкана - поистине потрясающий фон для снимка
Фото на фоне вулкана.
3. «Но, лошадка, но!»
Лягушка оседлала жука-носорога.
4. «Эй, подружка, ты откуда? Кажется, раньше я тебя здесь не видел!»
Забавное знакомство.
5. Воздушный шарик на шпиле
Воздушный шар над замком.
6. Время фокусов с водой!
Вода в воздухе.
7. Вот она - птица счастья, о которой мечтает каждый
Ребенок с крыльями за спиной.
8. «Шарик, ну не обижайся! Хочешь я тебя покачаю?»
Удивительная парочка на качелях.
9. «Брр, холодная!»
Птица пробует водичку.
10. Принял позу и замер
Позирование на воде.
11. Ничего необычного, просто кто-то на небе включил свет...
Небесная люстра.
12. «А Светка с пятого этажа опять нового хахаля завела, а Наташка с седьмого...»
Присели посплетничать.
13. Массовое скопление балконов
Плотное размещение балконов.
14. «Тихо! Не видите, я рыбачу!?»
На рыбалке.
15. «Я тут присяду на минуточку!»
Самолет на велосипеде.
16. «Не плачь, хозяйка! Хочешь я с тобой поиграю?»
Утешение.
17. Так вот куда каждый день девается солнце!
Солнце в прицепе.
18. «Эх, сейчас бы антилопу...»
Мечтающая львица.
19. «Опять эти туристы влезли и испортили такое селфи!»
Забавное селфи.
20. «По-моему, именно так выглядит счастье!»
Счастливый пес нежится в лучах солнца.