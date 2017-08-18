13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 18, 2017 Просмотров: 407

Тим Флэч — поистине гениальный фотограф-анималист. Согласно собственному признанию, он все еще переживает абсолютно детский восторг каждый раз, когда видит своими глазами потрясающих, величественных, умных, ловких, любопытных и сообразительных животных. Возможно, именно поэтому его фотографии получаются такими захватывающими, живыми и проникновенными. Представляем вашему вниманию снимки из серии Флэча, которую он назвал «Больше, чем человек».

Бенгальская тигрица по имени Канья. Автор: Tim Flach.

Полет. Автор: Tim Flach.

Застывшее мгновение. Автор: Tim Flach.

Брызги. Автор: Tim Flach.

Радость. Автор: Tim Flach.

Во всей красе. Автор: Tim Flach.

Светлые чувства. Автор: Tim Flach.

Пара бонобо. Этот вид шимпанзе обитает во впадине Конго и в Центральной Африке. Автор: Tim Flach.

Твоя рука в моей руке. Автор: Tim Flach.

Белый тигр на черном фоне. Взгляд животного пронизывает зрителя насквозь. Автор: Tim Flach.

Большая панда по имени Я Юн, что в переводе на русский означает «элегантная». Автор: Tim Flach.

Капуцины часто подражают поведению человека. Этот капуцин по имени Рупи, судя по всему, набирает сообщение в телефоне. Автор: Tim Flach.

Кокетка. Автор: Tim Flach.



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