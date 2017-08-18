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13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

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Категория: Позитивные картинки
Август 18, 2017
Просмотров: 407
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Тим Флэч — поистине гениальный фотограф-анималист. Согласно собственному признанию, он все еще переживает абсолютно детский восторг каждый раз, когда видит своими глазами потрясающих, величественных, умных, ловких, любопытных и сообразительных животных. Возможно, именно поэтому его фотографии получаются такими захватывающими, живыми и проникновенными. Представляем вашему вниманию снимки из серии Флэча, которую он назвал «Больше, чем человек».

Бенгальская тигрица по имени Канья. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Полет. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Застывшее мгновение. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Брызги. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Радость. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Во всей красе. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Светлые чувства. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Пара бонобо. Этот вид шимпанзе обитает во впадине Конго и в Центральной Африке. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Твоя рука в моей руке. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Белый тигр на черном фоне. Взгляд животного пронизывает зрителя насквозь. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Большая панда по имени Я Юн, что в переводе на русский означает «элегантная». Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Капуцины часто подражают поведению человека. Этот капуцин по имени Рупи, судя по всему, набирает сообщение в телефоне. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча

Кокетка. Автор: Tim Flach.

13 шедевральных снимков диких животных от гениального Тима Флэча
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