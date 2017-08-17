19 памятников, которые откровенно надругались над законом всемирного тяготения

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 17, 2017 Просмотров: 474

С древнейших времён монументальное искусство, как никакое другое, определяло облик городов. Из 7 чудес света два были статуями (Колосс Родосский и статуя Зевса в Олимпии).

Возможно, наши потомки тоже будут судить о нынешних временах по скульптурам и памятникам, как мы судим об античной эпохе. И им явно будет, на что посмотреть!

Вот 19 самых потрясающих работ современных скульпторов, которые бросают вызов самим законам физики:

1. Альберт Шукальский: «Тайная вечеря», долина Смерти, США.

2. Даниэль Фирман: «Балансирующий слон», Вена, Австрия.

3. Джейсон ДеКер Тейлор: Подводный парк скульптур Молинер, Гренада.

4. До Хо Су: «Карма», Сеул, Южная Корея.

5. Ежи Кендзер: «Кукловод», Лондон, Великобритания.

6. Жауме Пленса: «Нурия и Ирма», Йоркшир, Великобритания.

7. Костал Варотсос: «Бегун», Афины, Греция.

8. Марк Куинн: «Невинность», Сингапур.

9. Назар Билюк: «Капли дождя», Киев, Украина.

10. Николя ля Варенн: «Балансирующая статуя», Антиб, Франция.

11. Нортон Флавел: «Везучая страна», Перт, Австралия.

12. Пейдж Брэдли: «Расширение», Нью-Йорк, США.

13. Роб Малхолланд: «Призраки шотландских лесов», Великобритания.

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14. Робин Уайт: «Танец с одуванчиком», Трентхэм, Великобритания.

15. Седрик Ле Борне: «Странники», Женева, Швейцария.

16. Софи Райдер: «Заяц», Йоркшир, Великобритания.

17. Сьюард Джонсон: «Пробуждение», Вашингтон, США.

18. Энтони Хоу: «Кругом», штат Вашингтон, США.

19. Эрвин Лорант Эрве: «Внезапное появление», Будапешт, Венгрия.

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