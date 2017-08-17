19 памятников, которые откровенно надругались над законом всемирного тяготения

С древнейших времён монументальное искусство, как никакое другое, определяло облик городов. Из 7 чудес света два были статуями (Колосс Родосский и статуя Зевса в Олимпии).
Возможно, наши потомки тоже будут судить о нынешних временах по скульптурам и памятникам, как мы судим об античной эпохе. И им явно будет, на что посмотреть!
Вот 19 самых потрясающих работ современных скульпторов, которые бросают вызов самим законам физики:
1. Альберт Шукальский: «Тайная вечеря», долина Смерти, США.
2. Даниэль Фирман: «Балансирующий слон», Вена, Австрия.
3. Джейсон ДеКер Тейлор: Подводный парк скульптур Молинер, Гренада.
4. До Хо Су: «Карма», Сеул, Южная Корея.
5. Ежи Кендзер: «Кукловод», Лондон, Великобритания.
6. Жауме Пленса: «Нурия и Ирма», Йоркшир, Великобритания.
7. Костал Варотсос: «Бегун», Афины, Греция.
8. Марк Куинн: «Невинность», Сингапур.
9. Назар Билюк: «Капли дождя», Киев, Украина.
10. Николя ля Варенн: «Балансирующая статуя», Антиб, Франция.
11. Нортон Флавел: «Везучая страна», Перт, Австралия.
12. Пейдж Брэдли: «Расширение», Нью-Йорк, США.
13. Роб Малхолланд: «Призраки шотландских лесов», Великобритания.
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14. Робин Уайт: «Танец с одуванчиком», Трентхэм, Великобритания.
15. Седрик Ле Борне: «Странники», Женева, Швейцария.
16. Софи Райдер: «Заяц», Йоркшир, Великобритания.
17. Сьюард Джонсон: «Пробуждение», Вашингтон, США.
18. Энтони Хоу: «Кругом», штат Вашингтон, США.
19. Эрвин Лорант Эрве: «Внезапное появление», Будапешт, Венгрия.