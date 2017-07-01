Победители фотоконкурса BigPicture Natural World Photography 2017

Подробности Категория: Позитивные картинки Июль 01, 2017 Просмотров: 4

Это четвёртый ежегодный фотоконкурс, учреждённый Академией наук Калифорнии. Его цель — показать разнообразие существующей на нашей планете жизни и привлечь внимание людей к необходимости её сохранения. Снимки, которые вы здесь увидите, были отобраны компетентным жюри из более 6 000 работ, присланных фотографами всего мира.

Франко Банфи, «Синхронизированный сон», Карибское море

Александр Боннефой,»Чем теснее, тем теплее», остров Шодошима, Япония

Джон Корнфорт, «Поток лавы 25», вулкан Килауэа на острове Гавайи

Дэниз Ипполито, «Снежный шар», Нью-Мексико, США

Эми Виталь. Сотрудник китайского центра по разведению панд держит в руках детёныша

Марсио Кабрал, «Экосистема», западная Бразилия

Джоди Фредиани, «Морские драгоценности», Тихий океан недалеко от берегов Калифорнии

Ральф Пейс, «Сбор у Ревилья-Хихедо», Мексика

Питер Матер, «Охотники за лососем», Канада

Бритта Джашински, «Конфисковано», Стопы слона, превращённые в скамеечки для ног были конфискованы в Колорадо, наряду с 1,3 миллионом других предметов, имеющих отношение к дикой природе.

Филиппо Борги, «Мать богомола», Индонезия

Каллол Муккерджи,»Бесстрашие в пламени», Западная Бенгалия

Источник

Поделиться новостью