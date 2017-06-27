Еда как произведение искусства: мастерство карвинга по овощам и фруктам

Подробности Категория: Позитивные картинки Июнь 27, 2017 Просмотров: 0

Даниэль Барреси – талантливый мастер фруктово-овощного и сырного карвинга, который при помощи специального ножа превращает обыкновенные продукты в потрясающие произведения искусства! Созданные им шедевры – результат кропотливой работы, но, на первый взгляд, кажется, что это настоящее волшебство.

«Когда я прикасаюсь к ножу, мой рассудок посылает импульс сердцу, а после он передается рукам, которые уже и придают продуктам различную форму, а также декорируют их. Это похоже на волшебство», - так Даниэль Барреси описывает свой творческий процесс.























































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