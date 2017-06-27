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Еда как произведение искусства: мастерство карвинга по овощам и фруктам

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Категория: Позитивные картинки
Июнь 27, 2017
Просмотров: 0

Даниэль Барреси – талантливый мастер фруктово-овощного и сырного карвинга, который при помощи специального ножа превращает обыкновенные продукты в потрясающие произведения искусства! Созданные им шедевры – результат кропотливой работы, но, на первый взгляд, кажется, что это настоящее волшебство.

«Когда я прикасаюсь к ножу, мой рассудок посылает импульс сердцу, а после он передается рукам, которые уже и придают продуктам различную форму, а также декорируют их. Это похоже на волшебство», - так Даниэль Барреси  описывает свой творческий процесс.

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

Карвинг, Даниэль Барреси

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