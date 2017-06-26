Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

39-летний француз Тома Песке является инженером аэрокосмических систем и пилотом авиакомпании Air France, а также считается самым молодым астронавтом ЕКА. 17 ноября прошлого года в составе экипажа МКС программы МКС-50/51 он вместе с остальными членами команды отправился в очередную космическую экспедицию. За время проведенное в космосе Песке сделал немало головокружительных снимков, поэтому, как только 2 июня 2017 года Международная космическая станция с успехом вернулась на Землю, французский астронавт поспешил поделиться своими фантастическими кадрами!
Восход солнца в космосе
Действующий итальянский вулкан Везувий
Облака, белой ватой нависшие над вулканическим плато Харудж (Ливия)
Взгляд из космоса на райский остров Гавайи
Воды Тихого океана у мексиканского побережья
Гавайские острова ночью
Снег лежит на гавайском вулкане
Еще один вулкан с борта МКС, на этот раз в Новой Зеландии — прекрасный вулкан Таранаки
Шикарный французский остров Реюньон
Везувий и плотной паутиной раскинувшийся рядом третий по величине город Италии Неаполь
Мегавулкан Мауна-Лоа на Гавайях, возвышающийся более чем на 4 000 метров
Облако, зависшее над западной частью Ирана
Тень, которую плотная пелена облаков отбрасывает на Землю
Взгляд на тропический шторм с космического расстояния