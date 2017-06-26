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Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

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Категория: Позитивные картинки
Июнь 26, 2017
Просмотров: 17

39-летний француз Тома Песке является инженером аэрокосмических систем и пилотом авиакомпании Air France, а также считается самым молодым астронавтом ЕКА. 17 ноября прошлого года в составе экипажа МКС программы МКС-50/51 он вместе с остальными членами команды отправился в очередную космическую экспедицию. За время проведенное в космосе Песке сделал немало головокружительных снимков, поэтому, как только 2 июня 2017 года Международная космическая станция с успехом вернулась на Землю, французский астронавт поспешил поделиться своими фантастическими кадрами!

Восход солнца в космосе

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Действующий итальянский вулкан Везувий

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Облака, белой ватой нависшие над вулканическим плато Харудж (Ливия)

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Взгляд из космоса на райский остров Гавайи

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Воды Тихого океана у мексиканского побережья

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Гавайские острова ночью

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Снег лежит на гавайском вулкане

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Еще один вулкан с борта МКС, на этот раз в Новой Зеландии — прекрасный вулкан Таранаки

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Шикарный французский остров Реюньон

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Везувий и плотной паутиной раскинувшийся рядом третий по величине город Италии Неаполь

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Мегавулкан Мауна-Лоа на Гавайях, возвышающийся более чем на 4 000 метров

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Облако, зависшее над западной частью Ирана

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Тень, которую плотная пелена облаков отбрасывает на Землю

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

Взгляд на тропический шторм с космического расстояния

Астронавт провел в космосе 6 месяцев, а по возвращении привез с собой дивные фото

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