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Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов

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Категория: Позитивные картинки
Май 24, 2017
Просмотров: 538
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У этого человека «золотые руки». Пожалуй эту фразу слышал каждый, но далеко не всегда эти слова получают визуальное подтверждение. Но в случае со сварщиком из Чикаго Диком Лаутом сомнений не возникает - у него действительно золотые руки.

Трудно поверить в то, что все эти работы выполнены при помощи сварки на обычных листах железа.

Но Дику Лауту (Dick Lauth) - сварщику и художнику в одном лице удалось не только создать замечательную серию картин с известными персонажами, но и ещё раз доказать то, что в мире нет ничего невозможного. Процесс изготовления своих работ и получившийся результат он выкладывает на своей странице в Инстраграме, где его работы получают самые высокие оценки.

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

сварщик создает удивительные картины из сварных швов

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