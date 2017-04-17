Фотография: Красота, сила, грация: лошади в объективе Димитра Христова

Подробности Категория: Позитивные картинки Апрель 17, 2017 Просмотров: 5

Лошади – грациозные создания, которыми можно любоваться бесконечно долго. Они – живое воплощение силы, красоты, строптивости, бунта и свободолюбия. Глядя на них, чувствуешь ту невероятную энергию, рвущуюся наружу с каждым взмахом гривы, хвоста или же наклона головы. Работы болгарского фотографа Димитра Христова (Dimitar Hristov) – прекрасная возможность убедиться в сказанном без лишних слов.

Димитр вот уже девять лет занимается съёмкой лошадей, изучая их привычки, настроение и поведение. Его работы наполнены динамикой, движением и неподдельными эмоциями, а всё потому, что его модели без зазрения совести наслаждаются жизнью, не обращая внимания на камеру. Благодаря естественному освещению снимки получаются мягкими и живыми, в них чувствуется не только вся мощь поистине дивных созданий, но и свист ветра, пыль дорог и царящая вокруг атмосфера…

Камуфляж. Автор: Dimitar Hristov.

Ураган эмоций. Автор: Dimitar Hristov.

Свобода. Автор: Dimitar Hristov.

Туман. Автор: Dimitar Hristov.

Красота и чувственность. Автор: Dimitar Hristov.

Задумчивость. Автор: Dimitar Hristov.

Дерзкое настроение. Автор: Dimitar Hristov.

Проявляя характер. Автор: Dimitar Hristov.

Умиротворённость. Автор: Dimitar Hristov.

Наслаждаясь свободой. Автор: Dimitar Hristov.

Белые лошади. Автор: Dimitar Hristov.

Строптивость. Автор: Dimitar Hristov.

Сладкий сон. Автор: Dimitar Hristov.

Скачка. Автор: Dimitar Hristov.

На закате дня. Автор: Dimitar Hristov.

Что уж говорить, а лошади – и в самом деле неиссякаемый источник вдохновения. Их не только фотографируют, стараясь запечатлеть самые яркие моменты, но и рисуют, придавая образам романтические нотки. Так, например, Андрюс Бурба решил запечатлеть этих животных снизу. Весьма неожиданный ракурс, вызывавший на лицах зрителей улыбки и замешательство. А художник Жан Сон Ширун создала поэтическую серию работ, в которой ожили хрупкие женские образы, идеально гармонирующие с лошадьми.

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