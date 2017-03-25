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Миниатюрные городские локации от Джошуа Смита

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Категория: Позитивные картинки
Март 25, 2017
Просмотров: 293
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Австралийский художник Джошуа Смит (Joshua Smith) в течение последних двух лет создаёт миниатюрные городские объекты, самые большие из которых могут уместиться на двух ладонях. Благодаря острому вниманию к деталям его композиции выглядят настолько реалистично, что по незнанию их можно было бы принять за снимки реальных объектов.

Для создания произведений художник задействует, в основном, картон, клей и краску; реже — пластик и другие подручные материалы. Измельчая красный и коричневый мел до консистенции порошка, Джошуа Смит смешивает его с водой, чтобы воссоздать ржавчину на объектах или грязь на тротуарах и зданиях. На создание композиций, в зависимости от габаритов, у художника уходит от двух дней до нескольких месяцев работы.

«Моя работа охватывает часто упускаемые из виду аспекты городской жизни, будь то выброшенный на асфальт мусор или невзрачное старое здание. Я воссоздаю макеты давно забытых городских построек, которые в скором времени будут снесены. Слои грязи и копоти указывает на возраст, благодаря которым можно понять, что у того или иного объекта есть своя история. Акцентируя внимание на их текущем плачевном состоянии, мы должны осознавать, что когда-то это были процветающие пространства».

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

Джошуа Смит (Joshua Smith)

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