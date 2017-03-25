Миниатюрные городские локации от Джошуа Смита

Подробности Категория: Позитивные картинки Март 25, 2017 Просмотров: 293

Австралийский художник Джошуа Смит (Joshua Smith) в течение последних двух лет создаёт миниатюрные городские объекты, самые большие из которых могут уместиться на двух ладонях. Благодаря острому вниманию к деталям его композиции выглядят настолько реалистично, что по незнанию их можно было бы принять за снимки реальных объектов.

Для создания произведений художник задействует, в основном, картон, клей и краску; реже — пластик и другие подручные материалы. Измельчая красный и коричневый мел до консистенции порошка, Джошуа Смит смешивает его с водой, чтобы воссоздать ржавчину на объектах или грязь на тротуарах и зданиях. На создание композиций, в зависимости от габаритов, у художника уходит от двух дней до нескольких месяцев работы.

«Моя работа охватывает часто упускаемые из виду аспекты городской жизни, будь то выброшенный на асфальт мусор или невзрачное старое здание. Я воссоздаю макеты давно забытых городских построек, которые в скором времени будут снесены. Слои грязи и копоти указывает на возраст, благодаря которым можно понять, что у того или иного объекта есть своя история. Акцентируя внимание на их текущем плачевном состоянии, мы должны осознавать, что когда-то это были процветающие пространства».











































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