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Квокка: самое счастливое животное на свете

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Категория: Позитивные картинки
Март 22, 2017
Просмотров: 728
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Вы, возможно, раньше и не слыхивали о животном под названием «квокка» (или, как их ещё называют, «короткохвостый кенгуру»), но теперь точно его не забудете, потому что таких счастливых мордах вы наверняка ещё не видели.

Эти довольно редкие животные относятся к тому же семейству, что и обычные кенгуру и встречаются только на нескольких небольших островках Австралии. Они травоядные и активны, главным образом, по ночам. А ещё эти зверьки, по сравнению с другими своими родственниками, не бояться людей, отчего получается множество забавных селфи.

 

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