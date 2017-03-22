Квокка: самое счастливое животное на свете

Подробности Категория: Позитивные картинки Март 22, 2017 Просмотров: 728

Вы, возможно, раньше и не слыхивали о животном под названием «квокка» (или, как их ещё называют, «короткохвостый кенгуру»), но теперь точно его не забудете, потому что таких счастливых мордах вы наверняка ещё не видели.

Эти довольно редкие животные относятся к тому же семейству, что и обычные кенгуру и встречаются только на нескольких небольших островках Австралии. Они травоядные и активны, главным образом, по ночам. А ещё эти зверьки, по сравнению с другими своими родственниками, не бояться людей, отчего получается множество забавных селфи.

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