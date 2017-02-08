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21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

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Категория: Позитивные картинки
Февраль 08, 2017
Просмотров: 60
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Уже несколько лет румынский фотограф Михаэла Норок работает над своим прекрасным проектом под названием «Атлас красоты». Он представляет собой серии портретных снимков, призванные продемонстрировать уникальную и умопомрачительную красоту женщин из разных стран, племен и народов. Несмотря на то, что это далеко не новый проект фотографа, он не теряет популярности, продолжая покорять пользователей сети по всему миру и радовать нас свежими порциями поистине удивительной красоты.

Улан-Батор, Монголия

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Душанбе, Таджикистан

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Дождевые леса Амазонии

Клуж, Румыния

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Ваханский коридор, Афганиста

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Нью-Йорк, США

Гуанчжоу, Китай

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Сидней, Австралия

Катманду, Непал

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Англия

Синуиджу, Северная Корея

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Москва, Россия

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Провинция Сычуань, Китай

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Бухарест, Румыния

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Эквадор

21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

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