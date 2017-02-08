21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Уже несколько лет румынский фотограф Михаэла Норок работает над своим прекрасным проектом под названием «Атлас красоты». Он представляет собой серии портретных снимков, призванные продемонстрировать уникальную и умопомрачительную красоту женщин из разных стран, племен и народов. Несмотря на то, что это далеко не новый проект фотографа, он не теряет популярности, продолжая покорять пользователей сети по всему миру и радовать нас свежими порциями поистине удивительной красоты.
Улан-Батор, Монголия
Душанбе, Таджикистан
Дождевые леса Амазонии
Клуж, Румыния
Ваханский коридор, Афганиста
Нью-Йорк, США
Гуанчжоу, Китай
Сидней, Австралия
Катманду, Непал
Англия
Москва, Россия
Провинция Сычуань, Китай
Бухарест, Румыния
Эквадор