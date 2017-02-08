21 фото, показывающее красоту женщин из разных стран, которые покорили мир

Подробности Категория: Позитивные картинки Февраль 08, 2017 Просмотров: 60

Уже несколько лет румынский фотограф Михаэла Норок работает над своим прекрасным проектом под названием «Атлас красоты». Он представляет собой серии портретных снимков, призванные продемонстрировать уникальную и умопомрачительную красоту женщин из разных стран, племен и народов. Несмотря на то, что это далеко не новый проект фотографа, он не теряет популярности, продолжая покорять пользователей сети по всему миру и радовать нас свежими порциями поистине удивительной красоты.

Улан-Батор, Монголия

Душанбе, Таджикистан

Дождевые леса Амазонии

Клуж, Румыния

Ваханский коридор, Афганиста

Нью-Йорк, США

Гуанчжоу, Китай

Сидней, Австралия

Катманду, Непал

Англия

Синуиджу, Северная Корея

Москва, Россия

Провинция Сычуань, Китай

Бухарест, Румыния

Эквадор

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