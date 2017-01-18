15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Подробности Категория: Позитивные картинки Январь 18, 2017 Просмотров: 365

Если вы еще сомневаетесь в том, что природа — самый крутой мастер фотошопа, то эти фотографии мы собрали специально для вас! Каждый из этих снимков в полной мере демонстрирует, насколько бурная и безгранично смелая фантазия у матушки природы. Здесь нет обработки или спецэффектов, придуманных и дорисованных человеком, все что вы увидите — настоящее, совершенное и абсолютно ошеломляющее.

Так выглядит закат выше облаков. Снято над Австралией

Зимой толщина льда Байкала достигает метровой величины

Молния в виде ворона на ветке

Если долго всматриваться в осины

Самые длинные волны в мире — в Пуэрто Чикама, Перу

Кутхины Баты — уникальный природный памятник Камчатки

Восход полной луны на границе Алтая и Монголии

Сечение этого агата выглядит как океан

Принцесса Лея

Летний вечер в российской деревне

Отблески солнца на Эвересте

Пробуждение вулкана Этна

Шутки зимы

Северное сияние над Лофотенскими островами, Норвегия

Когда погода обещает быть отличной

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