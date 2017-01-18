15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Если вы еще сомневаетесь в том, что природа — самый крутой мастер фотошопа, то эти фотографии мы собрали специально для вас! Каждый из этих снимков в полной мере демонстрирует, насколько бурная и безгранично смелая фантазия у матушки природы. Здесь нет обработки или спецэффектов, придуманных и дорисованных человеком, все что вы увидите — настоящее, совершенное и абсолютно ошеломляющее.
Так выглядит закат выше облаков. Снято над Австралией
Зимой толщина льда Байкала достигает метровой величины
Молния в виде ворона на ветке
Если долго всматриваться в осины
Самые длинные волны в мире — в Пуэрто Чикама, Перу
Кутхины Баты — уникальный природный памятник Камчатки
Восход полной луны на границе Алтая и Монголии
Сечение этого агата выглядит как океан
Принцесса Лея
Летний вечер в российской деревне
Отблески солнца на Эвересте
Пробуждение вулкана Этна
Шутки зимы
Северное сияние над Лофотенскими островами, Норвегия
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