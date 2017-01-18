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15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

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Категория: Позитивные картинки
Январь 18, 2017
Просмотров: 365
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Если вы еще сомневаетесь в том, что природа — самый крутой мастер фотошопа, то эти фотографии мы собрали специально для вас! Каждый из этих снимков в полной мере демонстрирует, насколько бурная и безгранично смелая фантазия у матушки природы. Здесь нет обработки или спецэффектов, придуманных и дорисованных человеком, все что вы увидите — настоящее, совершенное и абсолютно ошеломляющее.

 Так выглядит закат выше облаков. Снято над Австралией

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Зимой толщина льда Байкала достигает метровой величины

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Молния в виде ворона на ветке

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Если долго всматриваться в осины

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Самые длинные волны в мире — в Пуэрто Чикама, Перу

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Кутхины Баты — уникальный природный памятник Камчатки

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Восход полной луны на границе Алтая и Монголии

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Сечение этого агата выглядит как океан

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

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15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Летний вечер в российской деревне

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

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15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

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Северное сияние над Лофотенскими островами, Норвегия

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

Когда погода обещает быть отличной

15 изумительных фото, доказывающих, что природа умеет фотошопить

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