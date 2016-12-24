Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 24, 2016 Просмотров: 40

До наступления Нового года осталась практически неделя, а значит весь мир уже в полной мере погрузился в рождественскую иллюминацию, воплотившую в себе самые смелые и прекрасные идеи декораторов. Что же, самое время перенестись в различные места планеты и взглянуть на самые потрясающе украшенные города.

Лион, Франция. Шоу во время Фестиваля света, который проводится здесь уже более 370 лет.

Прага, Чехия. Рождественский рынок на Староместской площади.

Иллюминация на Староместской площади придает ей таинственности и дарит удивительное ощущение новогоднего чуда.

Ницца, Франция и огромный Санта-Клаус на лыжах.

Перт, Австралия. 50-тонный паук, ставший частью невероятно эпичного пиротехнического шоу.

Москва, Россия. Восхитительное представление, которое было организовано в честь открытия катка на ВДНХ, признанного самым большим в мире.

Токио, Япония. Пять миллионов лампочек этого парка развлечений застявят кого угодно почувствовать себя в сказке.

Бад-Тацмансдорф, Австрия. В эту деревню так и хочется отправиться для встречи Нового года.

Монако. Даже в такой теплой стране наступление Нового года ощущается в полной мере.

Вильнюс, Литва. Иллюминация, достойная восхищения.

Кали, Колумбия. Старинный город отлично подготовился к рождественским праздникам.

Ватикан. Такая рождественская елка стоит на площади Святого Петра в самом маленьком государстве мира.

Лондон, Великобритания. С такой волшебной иллюминацией невозможно не заразиться духом Рождества.

Париж, Франция. Здесь, на Вандомской площади, нарядили не одну, а сразу несколько елок.

Лос-Анджелес, США. Вот настолько огромная новогодняя елка установлена на городском катке.

Сингапур. Пожалуй, этот город-государство по яркости рождественской иллюминации переплюнул всех.

Один только тематический парк развлечений Universal Studios Singapore, украшенный 800 000 лампочек, чего стоит!

Кто не мечтает оказаться среди такого прекрасного волшебства!

Ослепительная рождественская иллюминация, ничего не скажешь.

Место, где встреча Нового года действительно станет самым волшебным днем.

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