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Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 24, 2016
Просмотров: 40

До наступления Нового года осталась практически неделя, а значит весь мир уже в полной мере погрузился в рождественскую иллюминацию, воплотившую в себе самые смелые и прекрасные идеи декораторов. Что же, самое время перенестись в различные места планеты и взглянуть на самые потрясающе украшенные города.

Лион, Франция. Шоу во время Фестиваля света, который проводится здесь уже более 370 лет.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Прага, Чехия. Рождественский рынок на Староместской площади. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Иллюминация на Староместской площади придает ей таинственности и дарит удивительное ощущение новогоднего чуда.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Ницца, Франция и огромный Санта-Клаус на лыжах. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Перт, Австралия. 50-тонный паук, ставший частью невероятно эпичного пиротехнического шоу.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Москва, Россия. Восхитительное представление, которое было организовано в честь открытия катка на ВДНХ, признанного самым большим в мире.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Токио, Япония. Пять миллионов лампочек этого парка развлечений застявят кого угодно почувствовать себя в сказке. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Бад-Тацмансдорф, Австрия. В эту деревню так и хочется отправиться для встречи Нового года. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Монако. Даже в такой теплой стране наступление Нового года ощущается в полной мере.  

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Вильнюс, Литва. Иллюминация, достойная восхищения. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Кали, Колумбия. Старинный город отлично подготовился к рождественским праздникам.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Ватикан. Такая рождественская елка стоит на площади Святого Петра в самом маленьком государстве мира. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Лондон, Великобритания. С такой волшебной иллюминацией невозможно не заразиться духом Рождества. 

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Париж, Франция. Здесь, на Вандомской площади, нарядили не одну, а сразу несколько елок.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Лос-Анджелес, США. Вот настолько огромная новогодняя елка установлена на городском катке.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Сингапур. Пожалуй, этот город-государство по яркости рождественской иллюминации переплюнул всех.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Один только тематический парк развлечений Universal Studios Singapore, украшенный  800 000 лампочек, чего стоит!

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Кто не мечтает оказаться среди такого прекрасного волшебства!

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Ослепительная рождественская иллюминация, ничего не скажешь.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

Место, где встреча Нового года действительно станет самым волшебным днем.

Самые сногсшибательные рождественские иллюминации, которые так и заряжают праздником

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