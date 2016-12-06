Лучшие работы конкурса фотографии дикой природы от британского Музея естествознания

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 06, 2016 Просмотров: 9

Победители конкурса «Лучший фотограф дикой природы – 2016» (Wildlife Photographer of the Year Competition), организованного лондонским Музеем естествознания (Natural History Museum), уже объявлены, но теперь все желающие интернет-пользователи могут проголосовать за лучшую работу. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» будут выбирать до 10 января 2017 года – на сайте конкурса предлагается выбрать одну из фотографий, попавших в шорт-лист. Всего на конкурс было заявлено около 50 тысяч работ от фотографов со всего мира.

Предлагаем вам посмотреть на эти чудесные снимки и вдохновиться талантом фотографов, которые умеют видеть дикую природу с самой живописной стороны.

«Замешательство»

Руди Хульсхоф, ЮАР

«Сестры»

Берндт Васиолка, Германия

«Глаза в глаза»

Гай Эдвардс, Великобритания

«Поймал попутку»

Дейзи Гилардини, Швейцария

«Смертельный взгляд»

Йохан Клопперс, ЮАР

«В ночи»

Карин Эйне, США

«Посреди драки»

Стивен Белчер, Новая Зеландия

«Радужные крылья»

Виктор Тяхт, Россия

«Бал обезьян»

Томас Кокта, Германия

«Пара»

Серджио Сарта, Италия

«Ивы вблизи»

Дэвид Мэйтленд, Великобритания

«Лоб в лоб»

Тапио Кайсла, Финляндия

«Призрачные снежные гуси»

Гордон Иллг, США

«Звездная вспышка медузы»

Андреа Маршалл, США

«Рука матери»

Ален Мафар Ренодье, Франция

«Сфокусированный глаз»

Элли Макдауэлл, США/Великобритания

«Колорадский рыжий»

Анни Кац, США

«Крокодил-оппортунист»

Бенс Мате, Венгрия

«Спираль»

Марко Гарджуло, Италия

«Вкусное лакомство»

Кристобаль Серрано, Испания

«Лицом навстречу шторму»

Гюнтер Риле, Германия



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