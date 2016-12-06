Лучшие работы конкурса фотографии дикой природы от британского Музея естествознания

Победители конкурса «Лучший фотограф дикой природы – 2016» (Wildlife Photographer of the Year Competition), организованного лондонским Музеем естествознания (Natural History Museum), уже объявлены, но теперь все желающие интернет-пользователи могут проголосовать за лучшую работу. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» будут выбирать до 10 января 2017 года – на сайте конкурса предлагается выбрать одну из фотографий, попавших в шорт-лист. Всего на конкурс было заявлено около 50 тысяч работ от фотографов со всего мира.
Предлагаем вам посмотреть на эти чудесные снимки и вдохновиться талантом фотографов, которые умеют видеть дикую природу с самой живописной стороны.
«Замешательство»
Руди Хульсхоф, ЮАР
Берндт Васиолка, Германия
Гай Эдвардс, Великобритания
Дейзи Гилардини, Швейцария
Йохан Клопперс, ЮАР
Карин Эйне, США
Стивен Белчер, Новая Зеландия
Виктор Тяхт, Россия
Томас Кокта, Германия
Серджио Сарта, Италия
Дэвид Мэйтленд, Великобритания
«Лоб в лоб»
Тапио Кайсла, Финляндия
Гордон Иллг, США
Андреа Маршалл, США
Ален Мафар Ренодье, Франция
Элли Макдауэлл, США/Великобритания
Анни Кац, США
Бенс Мате, Венгрия
Марко Гарджуло, Италия
«Вкусное лакомство»
Кристобаль Серрано, Испания
Гюнтер Риле, Германия