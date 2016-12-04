Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Новое рождение. Невероятная картина Манабу Икеды

Подробности
Категория: Позитивные картинки
Декабрь 04, 2016
Просмотров: 6

 Последние три с половиной года у японского художника Манабу Икеда (Manabu Ikeda) не возникало вопросов, чем заняться. По 10 часов в день, 6 дней в неделю он при помощи пера и чернил  создавал невероятное полотно под названием "Возрождение" (Rebirth), посвященное тому, как его страна восстанавливается после землетрясений, цунами и других катастроф.  Картина изображает дерево, растущее из развалин, вызванных бедствиями, в окружении волн цунами, разбивающихся в дерево. Но это только общий вид картины. Если присмотреться, можно увидеть, что рисунок состоит из множества мелких деталей, которые отображают тысячи жизненных историй.

Несмотря на неоднозначную тематику, основной посыл работы, несомненно, позитивный.

 

 

 

 

 

 

 

 

pen-ink-drawing-rebirth-manabu-ikeda-7

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2016 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.