Новое рождение. Невероятная картина Манабу Икеды

Последние три с половиной года у японского художника Манабу Икеда (Manabu Ikeda) не возникало вопросов, чем заняться. По 10 часов в день, 6 дней в неделю он при помощи пера и чернил создавал невероятное полотно под названием "Возрождение" (Rebirth), посвященное тому, как его страна восстанавливается после землетрясений, цунами и других катастроф. Картина изображает дерево, растущее из развалин, вызванных бедствиями, в окружении волн цунами, разбивающихся в дерево. Но это только общий вид картины. Если присмотреться, можно увидеть, что рисунок состоит из множества мелких деталей, которые отображают тысячи жизненных историй.
Несмотря на неоднозначную тематику, основной посыл работы, несомненно, позитивный.