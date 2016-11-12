8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Конечно, жизнь в мегаполисах — это всегда увлекательно, динамично и ярко, но сегодня мы хотели бы воспеть завораживающую и бесподобную притягательность небольших европейских городов, которые будто сошли со страниц старого сборника романтических рассказов. Здесь, как и в таких рассказах, зачастую все слишком очаровательно, чтобы быть настоящим. И тем не менее они более чем реальны. Вот восьмерка наших фаворитов среди самых по-книжному живописных городов Европы.
Ронда, Испания
Коимбра, Португалия
Халльштатт, Австрия