8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 12, 2016 Просмотров: 6

Конечно, жизнь в мегаполисах — это всегда увлекательно, динамично и ярко, но сегодня мы хотели бы воспеть завораживающую и бесподобную притягательность небольших европейских городов, которые будто сошли со страниц старого сборника романтических рассказов. Здесь, как и в таких рассказах, зачастую все слишком очаровательно, чтобы быть настоящим. И тем не менее они более чем реальны. Вот восьмерка наших фаворитов среди самых по-книжному живописных городов Европы.

Ронда, Испания

Анси, Франция

Бернем Маркет, Великобритания

Фолегандрос, Греция

Коимбра, Португалия

Халльштатт, Австрия

Атрани, Италия

Рейне, Норвегия

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