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8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

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Категория: Позитивные картинки
Ноябрь 12, 2016
Просмотров: 6

 Конечно, жизнь в мегаполисах — это всегда увлекательно, динамично и ярко, но сегодня мы хотели бы воспеть завораживающую и бесподобную притягательность небольших европейских городов, которые будто сошли со страниц старого сборника романтических рассказов. Здесь, как и в таких рассказах, зачастую все слишком очаровательно, чтобы быть настоящим. И тем не менее они более чем реальны. Вот восьмерка наших фаворитов среди самых по-книжному живописных городов Европы.

 Ронда, Испания

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Анси, Франция

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Бернем Маркет, Великобритания

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Фолегандрос, Греция

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

 Коимбра, Португалия

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

 Халльштатт, Австрия

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Атрани, Италия

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

Рейне, Норвегия

8 самых живописных городов Европы, в которых ни на секунду нельзя закрывать глаза

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