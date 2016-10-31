10 крутых стрит-арт-работ, которые открывают портал в другой мир

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 31, 2016 Просмотров: 1

Кто сказал, что уличный художник — это не важная профессия? По крайней мере, эти парни знают, как превратить стену в дверь, которая ведет в другое измерение. Представляем вам 18 примеров действительно выдающихся работ стрит-арта, собранных со всего мира, которые стирают границу между нашей реальностью и выдуманным миром.

Гренобль, Франция







Вашингтон, США







Берген, Норвегия





Сан-Пабло-дель-Монте, Мексика







Испания







Андерлехт, Бельгия







Лос-Анджелес, США







Швейцария







Лиссабон, Португалия





Санкт-Петербург, Россия





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