10 крутых стрит-арт-работ, которые открывают портал в другой мир

Кто сказал, что уличный художник — это не важная профессия? По крайней мере, эти парни знают, как превратить стену в дверь, которая ведет в другое измерение. Представляем вам 18 примеров действительно выдающихся работ стрит-арта, собранных со всего мира, которые стирают границу между нашей реальностью и выдуманным миром.
Гренобль, Франция
Вашингтон, США
Берген, Норвегия
Сан-Пабло-дель-Монте, Мексика
Испания
Андерлехт, Бельгия
Лос-Анджелес, США
Швейцария
Лиссабон, Португалия
Санкт-Петербург, Россия