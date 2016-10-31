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10 крутых стрит-арт-работ, которые открывают портал в другой мир

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 31, 2016
Просмотров: 1

Кто сказал, что уличный художник — это не важная профессия? По крайней мере, эти парни знают, как превратить стену в дверь, которая ведет в другое измерение. Представляем вам 18 примеров действительно выдающихся работ стрит-арта, собранных со всего мира, которые стирают границу между нашей реальностью и выдуманным миром.

Гренобль, Франция

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Вашингтон, США

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Берген, Норвегия

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение

Сан-Пабло-дель-Монте, Мексика

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Испания

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Андерлехт, Бельгия

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Лос-Анджелес, США

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Швейцария

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение


Лиссабон, Португалия

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение

Санкт-Петербург, Россия

Работы стрит-арта, которые открывают портал в другое измерение
 

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