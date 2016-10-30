Красивые снимки Земли с высоты птичьего полета

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 30, 2016 Просмотров: 2

Фотографирование при помощи беспилотных летательных аппаратов сегодня заняло прочную позицию среди самых популярных, востребованных и актуальных видов съемки. И это неудивительно, ведь такие снимки по-настоящему бесценны и уникальны: они дают нам возможность взглянуть на разные уголки земного шара совершенно по-новому, увидеть их такими, какими человек ранее никогда их не видел.

В связи популярностью нового вида съемки начали появляться и конкурсы, на которых определяют лучшие кадры. Один из таких конкурсов проводит известная интернет-платформа SkyPixel. В своем международном соревновании они выделили три номинации: «снимок дрона», «красота природы с высоты» и так называемое «дрони» (селфи, сделанное с помощью зависшего над фотографом дрона). В качестве призов победители получили дроны, смартфоны, шлемы виртуальной реальности, чеки на $200 или $500.



Представляем вашему вниманию лучшие работы конкурса.



«Тополя осенью» (провинция Синьцзян, Китай)





«Волна» (Национальный парк Кейп Ле Гранд, Лаки-Бей, Западная Австралия)





«С женой» (заброшенное футбольное поле, Китай)





«Дрифт» (Филиппины)





«Полет на воздушном шаре» (окрестности Корнуолла, Канада)





«Цвета осени» (Остерхаут, Нидерланды)





«Статуя свободы» (Нью-Йорк, США)





«Замерзший лес» (окрестности города Нерюнгри, Россия)





«Остров» (окрестности города Дали, Китай)





«Краски Кимберли» (побережье Кимберли, Западная Австралия)





«Рыбак за работой» (Тренггану, Малайзия)





«Планетное граффити» (окрестности города Шаогуань, Китай)





«Руины замка» (департамент Эр и Луар, Франция)





«Море» (Циндао, Китай)





«Дворцовая» (Санкт-Петербург, Россия)





«Цветение» (окрестности города Чэнду, Китай)





«Грозовой взрыв» (Техас, США)





«Высота» (Шанхай, Китай)





«Кислотный мир» (Китай)



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