Красивые снимки Земли с высоты птичьего полета

Фотографирование при помощи беспилотных летательных аппаратов сегодня заняло прочную позицию среди самых популярных, востребованных и актуальных видов съемки. И это неудивительно, ведь такие снимки по-настоящему бесценны и уникальны: они дают нам возможность взглянуть на разные уголки земного шара совершенно по-новому, увидеть их такими, какими человек ранее никогда их не видел.
«Волна» (Национальный парк Кейп Ле Гранд, Лаки-Бей, Западная Австралия)
«С женой» (заброшенное футбольное поле, Китай)
«Дрифт» (Филиппины)
«Полет на воздушном шаре» (окрестности Корнуолла, Канада)
«Цвета осени» (Остерхаут, Нидерланды)
«Статуя свободы» (Нью-Йорк, США)
«Замерзший лес» (окрестности города Нерюнгри, Россия)
«Остров» (окрестности города Дали, Китай)
«Краски Кимберли» (побережье Кимберли, Западная Австралия)
«Рыбак за работой» (Тренггану, Малайзия)
«Планетное граффити» (окрестности города Шаогуань, Китай)
«Руины замка» (департамент Эр и Луар, Франция)
«Море» (Циндао, Китай)
«Дворцовая» (Санкт-Петербург, Россия)
«Цветение» (окрестности города Чэнду, Китай)
«Грозовой взрыв» (Техас, США)
«Высота» (Шанхай, Китай)
«Кислотный мир» (Китай)