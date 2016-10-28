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Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 28, 2016
Просмотров: 0

Воспоминание из детства: ты сидишь на пляже и часами пытаешься вылепить замок из песка, полностью сосредоточившись на каждой детали. А потом какой-нибудь умник проходит и разрушает твое творение одним пинком. Или прибой смывает фундамент. Или ветер сносит башни замка.
Но когда речь заходит о чудесных скульптурах из песка, вряд ли кто-то желает, чтобы они разрушились. Перед вами — коллекция песочных скульптур, которые способны удивить даже самого искушенного знатока в этом виде творчества. Представляете, как сложно было лепить из песка этих монстров, драконов и всемирно известные достопримечательности!

 Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

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