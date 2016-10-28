 Удивительные скульптуры из песка, которые поразят даже самое изощренное воображение

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 28, 2016 Просмотров: 0

Воспоминание из детства: ты сидишь на пляже и часами пытаешься вылепить замок из песка, полностью сосредоточившись на каждой детали. А потом какой-нибудь умник проходит и разрушает твое творение одним пинком. Или прибой смывает фундамент. Или ветер сносит башни замка.

Но когда речь заходит о чудесных скульптурах из песка, вряд ли кто-то желает, чтобы они разрушились. Перед вами — коллекция песочных скульптур, которые способны удивить даже самого искушенного знатока в этом виде творчества. Представляете, как сложно было лепить из песка этих монстров, драконов и всемирно известные достопримечательности!















































































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