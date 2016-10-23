Милые животные в вязаных свитерах

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 23, 2016 Просмотров: 4

Зима на пороге, и об этом не стоит забывать! Поэтому настало самое время задуматься о том, как оставаться в тепле, пока эти угрюмые, слякотные и морозные денечки не пройдут и не наступит весна. И самое интересное то, что нам следует подумать не только о себе, но и о братьях наших меньших тоже, которые куда больше нуждаются в теплых вещичках, чем мы. Ведь людям намного проще взять и связать что-то, чтобы защитить себя от холода и мороза, на крайний случай зимние вещи они могут купить в магазине; другое дело животные — они вязать не умеют и денег у них тоже нет. Именно поэтому мы и собрали для вас фотографии с разными существами в теплых свитерах, чтобы вы смогли что-то придумать и для своего домашнего любимца, ведь ни для кого не секрет, что вашему дружку или подружке явно будет в тепле намного комфортнее.



































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