Победители ежегодного конкурса фотографий дикой природы

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 22, 2016 Просмотров: 6

В этом году на конкурс Wildlife Photographer 2016 было прислано около 50 тысяч работ из 95 стран мира. Главный приз достался американскому биологу и фотожурналисту Тиму Леману за снимок, который он назвал «Переплетённые жизни»: орангутанг, взбирающийся на фиговое дерево в Индонезии.

«Луна и ворона» Гидеона Найта, Британия

«Логово ящеров» Пола Хилтона, Австралия/Британия

«Подводная вечеринка», Тони Ву, США

Леопард, пробирающийся по узким улочкам бедного района Мумбаи, Индия. Автор фото — Найан Ханолкар

Белый песок национального парка Lençóis Maranhenses, Бразилия. Автор снимка — Руди Себастиан (Германия)

Воробьиный сыч — самая мелкая сова в мире (длина тела составляет 15—19 см). Автор фото — Мэтс Андерсон (Швеция)

«Произведение ветра» Вальтера Бинотто (Италия). Каждый порыв ветра взметает в воздух новую порцию пыльцы цветов дерева орешника

«Игра со звездой» Луиса Хавьера Сандовала (Мексика)

«Попытка выселения» Ганеша Х. Шанкара (Индия)

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