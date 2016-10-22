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Победители ежегодного конкурса фотографий дикой природы

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 22, 2016
Просмотров: 6

В этом году на конкурс Wildlife Photographer 2016 было прислано около 50 тысяч работ из 95 стран мира. Главный приз достался американскому биологу и фотожурналисту Тиму Леману за снимок, который он назвал «Переплетённые жизни»: орангутанг, взбирающийся на фиговое дерево в Индонезии.

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«Луна и ворона» Гидеона Найта, Британия

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«Логово ящеров» Пола Хилтона, Австралия/Британия

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«Подводная вечеринка», Тони Ву, США

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Леопард, пробирающийся по узким улочкам бедного района Мумбаи, Индия. Автор фото — Найан Ханолкар

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Белый песок национального парка Lençóis Maranhenses, Бразилия. Автор снимка — Руди Себастиан (Германия)

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Воробьиный сыч — самая мелкая сова в мире (длина тела составляет 15—19 см). Автор фото — Мэтс Андерсон (Швеция)

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«Произведение ветра» Вальтера Бинотто (Италия). Каждый порыв ветра взметает в воздух новую порцию пыльцы цветов дерева орешника

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«Игра со звездой» Луиса Хавьера Сандовала (Мексика)

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«Попытка выселения» Ганеша Х. Шанкара (Индия)

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