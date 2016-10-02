Этот поразительный дом престарелых способен улучшать состояние постояльцев одним своим видом

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 02, 2016 Просмотров: 13

Сотрудники дома престарелых каждый день встречаются со множеством печальных ситуаций. Наиболее распространённые из них связаны с болезнью Альцгеймера и деменцией. Иногда, к примеру, пожилые постояльцы требуют завтрака посреди ночи, потому что потеряли ощущение времени суток. Или вдруг начинают собираться на работу, будто их внутренние часы перескочили на пару десятков лет назад.

Автор проекта, о котором мы хотим вам рассказать, Джин Макеш создал такой дизайн, который позволяет до некоторой степени решить эти проблемы.

Основная идея при создании дизайна этого дома престарелых заключается в том, чтобы полностью изменить окружающую их среду. Он хотел стимулировать пожилых людей проводить время вне дома, а порой и позволить им жить в прошлом.

«Что, если мы создадим интерьер, который будет похож на улицу? – задумался он. – Что, если внутри здания мы создадим иллюзию восхода и заката солнца? Что если мы сможем создать искусственную луну и звёзды на искусственном небе? Что если мы построим дом, который позволит постояльцам жить в 30-х или 40-х годах?»

И это ему удалось. Плюс к тому он добавил ароматерапию, звуковую терапию и ковровое покрытие, имитирующее траву. Вот как выглядит этот дом престарелых:

Вместо комнат у каждого постояльца здесь есть собственный «дом», выходящий на «тихую улочку». Здесь можно посидеть на «веранде», пообщаться с соседями и погулять по своей «тихой улочке».

Вместо обычного потолка над головами здесь находится электронное «небо», которое помогает постояльцам лучше ориентироваться во времени. В течение дня здесь распыляются приятные природные ароматы вроде мяты или цитрусовых.

Для Макеша интерьер дома престарелых — это не просто удобство для постояльцев. Он задался целью изменить отношение общества к старости и болезни Альцгеймера.

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