Коллекционеры эмоций

Подробности Категория: Позитивные картинки Сентябрь 22, 2016 Просмотров: 11

Иногда вкус жизни начинаешь ощущать, глядя на фотографии молодых авантюристов, собирающих яркие моменты из своих путешествий и размещающих их в Инстаграмме. Начинать свой день с подобных фотографий - это хорошая возможность замотивировать себя на реализацию собственных фантазий, поскольку ты понимаешь, как мало иногда требуется для того, чтобы вырваться с друзьями (или даже одному) на выходные на природу, что лишь пара шагов отделяет тебя от покупки билета в кассе и как легко, в принципе, превратить рутину в маленькое или великое приключение.







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