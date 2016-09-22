Коллекционеры эмоций

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Категория: Позитивные картинки
Сентябрь 22, 2016
Просмотров: 227
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Иногда вкус жизни начинаешь ощущать, глядя на фотографии молодых авантюристов, собирающих яркие моменты из своих путешествий и размещающих их в Инстаграмме.  Начинать свой день с подобных фотографий - это хорошая возможность замотивировать себя на реализацию собственных фантазий, поскольку ты понимаешь, как мало иногда требуется для того, чтобы вырваться с друзьями (или даже одному) на выходные на природу, что лишь пара шагов отделяет тебя от покупки билета в кассе и как легко, в принципе, превратить рутину в маленькое или великое приключение.



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