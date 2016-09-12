Фотоподборка дня

Красивые, интересные и необычные фотографии, повстречавшиеся в сети за день...



Самая пожилая в мире медсестра Элис Грабер – она проработала 72 года и вышла на пенсию в возрасте 93 лет



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