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Самые необычные и красивые скульптуры мира

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Категория: Позитивные картинки
Август 25, 2016
Просмотров: 560
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Предлагаем вам совершить небольшое фотопутешествие, чтобы полюбоваться самыми потрясающими и креативными скульптурами мира.

Нью-Йорк, США

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Танец с одуванчиком, Британия

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Колосс, Флоренция, Италия

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Мустанги, Техас, США

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Дети внутри взрослых тел

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Сила природы

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Чёрный призрак, Клайпеда, Литва

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Освобождение, Филадельфия, США

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Заботливая рука, Швейцария

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Румыния

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Человек дождя, Италия

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Венгрия

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Дождевая капля, Украина

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Подводная скульптура, Гренада

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Австралия

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Польша

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Бельгия

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Путешественник, Франция

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Сингапур

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Йоркширский парк скульптур

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Франция

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Памятник неизвестному чиновнику, Исландия

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Человек за работой, Словакия

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Паук, Лондон, Англия

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Комментарии   

+2 #2 *Лю* 25.08.2016 08:02
Как здорово! Первая и "дети внутри взрослых" просто потрясли! Спасибо!
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+3 #1 Сергей 25.08.2016 06:17
классно,особенно "Мустанги"
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