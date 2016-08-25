Самые необычные и красивые скульптуры мира

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 25, 2016 Просмотров: 560

Предлагаем вам совершить небольшое фотопутешествие, чтобы полюбоваться самыми потрясающими и креативными скульптурами мира.

Нью-Йорк, США

Танец с одуванчиком, Британия

Колосс, Флоренция, Италия

Мустанги, Техас, США

Дети внутри взрослых тел

Сила природы

Чёрный призрак, Клайпеда, Литва

Освобождение, Филадельфия, США

Заботливая рука, Швейцария

Румыния

Человек дождя, Италия

Венгрия

Дождевая капля, Украина

Подводная скульптура, Гренада

Австралия

Польша

Бельгия

Путешественник, Франция

Сингапур

Йоркширский парк скульптур

Франция

Памятник неизвестному чиновнику, Исландия

Человек за работой, Словакия

Паук, Лондон, Англия

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