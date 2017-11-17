В синем море, в белой пене...

Подробности Категория: Позитивные идеи Ноябрь 17, 2017 Просмотров: 4

Первый плавучий город в мире может открыться в 2020 году. У берегов острова Таити в территориальных водах Французской Полинезии появится уникальный мобильный жилой комплекс. Он будет сооружен на блоке из 11 пятиугольных модулей-платформ по проекту расположенного в Калифорнии Института систейдинга (Систейдинг – это концепция строительства и проживания в свободных сообществах, дрейфующих в открытом море вне юрисдикции какой-либо конкретной страны). За пределами исключительной экономической зоны государств моря и океаны не находятся под юрисдикцией государств. Государственные законы на эти воды не распространяются.



Диаметр каждой платформы из железобетона составит 50 метров. На острове появятся 3-этажные офисы, небольшие гостиницы и торговые центры и даже рестораны. Все сооружения будут иметь "зеленые крыши" с самыми различными растениями, а в их создании также используют местный бамбук, волокна кокосов, дерево и переработанные металл и пластик.



По утверждению президента института Джо Квирка, такие города - это своего рода выход из оков прошлого. "Правительства не становятся лучше, - поясняет Квирк. - Они застряли в предыдущих столетиях, потому что земельные стимулы являются насильственной монополией для контроля над ними". А плавучие города могут стать "своего рода страной–стартапом", добавил он. Квирк не исключил, что к 2050 году в водах Мирового океана "появятся тысячи плавучих городов с различными формами управления".























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