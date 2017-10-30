Долой гвозди и пластик: Эти ребята строят замок по технологиям Средневековья

Подробности Категория: Позитивные идеи Октябрь 30, 2017 Просмотров: 189

Все началось еще в 1997 году. Тогда энтузиасты Мишель Гайот (Michel Guyot) и Мэрилин Мартин (Maryline Martin) задумались об исторической реконструкции. После недолгих раздумий они решили осуществить грандиозную идею – построить настоящий замок. Более того, его возведение должно проходить точно в соответствии с технологиями XIII века.





В качестве основы для проекта был взят средневековый замок феодала Гильберта, некогда стоявшего в Бургундии. Проект «Guedelon» делали по сохранившимся планами и описаниям в книгах. Мишель и Мэрилин решили настолько погрузиться в атмосферу Средневековья, что отказались от всех современных инструментов. В качестве тягловой силы используют лошадей, применяют всевозможные лебедки, рычаги.



В качестве основы для проекта был взят средневековый замок феодала Гильберта, некогда стоявшего в Бургундии. Проект «Guedelon» делали по сохранившимся планами и описаниям в книгах. Мишель и Мэрилин решили настолько погрузиться в атмосферу Средневековья, что отказались от всех современных инструментов. В качестве тягловой силы используют лошадей, применяют всевозможные лебедки, рычаги.

При строительстве замка используются технологии прошлых времен.

Строительство внутреннего свода.

По первоначальным расчетам, на возведение замка нужно потратить 25 лет. На сегодняшний день к энтузиастам примкнуло еще 55 человек. Все строительные работы выполняются летом, а в зимнее время года уделяется внимание внутренней отделке замка.Будущий зал в замке."]

На «средневековое» строительство съезжается посмотреть до 300 тысяч туристов в год. Они являются одним из основных источников финансирования работ.

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