Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Долой гвозди и пластик: Эти ребята строят замок по технологиям Средневековья

Подробности
Категория: Позитивные идеи
Октябрь 30, 2017
Просмотров: 189
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Все началось еще в 1997 году. Тогда энтузиасты Мишель Гайот (Michel Guyot) и Мэрилин Мартин (Maryline Martin) задумались об исторической реконструкции. После недолгих раздумий они решили осуществить грандиозную идею – построить настоящий замок. Более того, его возведение должно проходить точно в соответствии с технологиями XIII века.

Энтузиасты строят замок по средневековым технологиям.

С 1997 года Мишель Гайот и Мэрилин Мартин строят замок.

В качестве основы для проекта был взят средневековый замок феодала Гильберта, некогда стоявшего в Бургундии. Проект «Guedelon» делали по сохранившимся планами и описаниям в книгах. Мишель и Мэрилин решили настолько погрузиться в атмосферу Средневековья, что отказались от всех современных инструментов. В качестве тягловой силы используют лошадей, применяют всевозможные лебедки, рычаги.

При строительстве замка используются технологии прошлых времен.
При строительстве замка используются технологии прошлых времен.
Все работы выполняются без использования современных механизмов.
Все работы выполняются без использования современных механизмов.
Строительство внутреннего свода.Строительство внутреннего свода.

По первоначальным расчетам, на возведение замка нужно потратить 25 лет. На сегодняшний день к энтузиастам примкнуло еще 55 человек. Все строительные работы выполняются летом, а в зимнее время года уделяется внимание внутренней отделке замка.Будущий зал в замке."]

Внутренняя отделка замка.
На «средневековое» строительство съезжается посмотреть до 300 тысяч туристов в год. Они являются одним из основных источников финансирования работ.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.