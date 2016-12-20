Чукотские камушки

Подробности Категория: Позитивные идеи Декабрь 20, 2016 Просмотров: 11

Несколько месяцев назад Андрей и Оксана Кобелевы, создавшие небольшое семейное предприятие и с 2012 года изготавливающие столярные изделия, оказались перед лицом кризиса. По нескольким, не зависящим от мастеров причинам, катастрофически упало количество заказов на мебель. Фирму нужно было закрывать. Но людям, имеющим троих детей (а еще кота, собаку, петуха и 8 кур), переехавшим с крайнего севера на крайний юг, некогда предаваться стенаниям и утопать в депрессии. Наличие под боком моря, гальки и коряг натолкнуло на мысль. Мастера создали на пробу несколько художественных панно, создали страницу Three Sea Stones и через неделю продали все работы.

Сегодня работы художников живут в России, в Австралии, Израиле, Нидерландах, США.

Как бы вам ни было в данный момент трудно, помните: это пройдёт. Только не сдавайтесь. Барахтайтесь, пробуйте и не останавливайтесь. Упасть не стыдно, стыдно не попробовать научиться ходить.

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