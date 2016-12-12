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В Японии запустили универсальный уборщик для очистки космоса от мусора

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Категория: Позитивные идеи
Декабрь 12, 2016
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В Японии запустили космический корабль, на борту которого находится космический уборщик мусора. Его разработали совместно с компанией, которая изготавливает рыболовные сети. По словам специалистов, в их планы входит постепенно стянуть весь мусор с орбиты при помощи алюминиевого троса длиною в семьсот метров.

Беспилотный грузовой корабль под названием «Kounotori-6» запустили с космического центра Танэгасима» в Тихом океане и сейчас беспилотник направляется к Международной космической станции, где начнет собирать мусор.

По словам экспертов, затраты на уборку космического мусора окупятся в любом случае — за счет снижения риска потери дорогостоящих аппаратов от столкновения с ним. В то же время ученые подчеркивают, что японское изобретение способно отлавливать только крупные куски космического мусора.

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