В Китае распознавание лиц заменит билеты

Подробности Категория: Позитивные идеи Ноябрь 20, 2016 Просмотров: 10

Эксперимент по отказу от традиционных билетов решили провести в Вужене. Ежегодно этот город-парк, в котором находится более десятка достопримечательностей, посещают миллионы туристов.

На входах в парк установлены стенды с планшетами и специальные рамки, которые ведут съемку. Когда турист приходит в парк впервые, система его фотографирует, чтобы в дальнейшем использовать функцию распознавания лиц по фото. Новые снимки сравниваются с фото из базы данных – так система определяет, есть ли у человека право на посещение той или иной достопримечательности.

Точность распознавания составляет 99,77%, длительность съемки и распознавания – 0,6 с

Лицензию на технологию распознавания лиц и оборудование, на котором она работает, Baidu передала властям туристического городка. Янкинь Линь, глава Института глубокого обучения Baidu, отметил, что технология машинного обучения раньше использовалась для распознавания лиц только в интернет-бизнесе. Это первый случай применения методики в таком масштабе. Ряд партнеров Baidu рассматривает возможность реализации технологии на туристических площадках и в развлекательных центрах. Кроме того, возможно применить разработку дома – так, дверь откроется только перед владельцем или его знакомым, вводить код или использовать ключ будет бесполезно. Такое решение также удобно для краткосрочной сдачи квартир в аренду. Источник

Поделиться новостью