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Китайские ученые создали вакцину от кариеса

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 15, 2017
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Открытие китайских ученых рисует перед человечеством радужную перспективу. Возможно, в недалеком будущем, появление кариеса можно будет избежать путем простого введения вакцины.

Ученые долгое время пытались выяснить, от чего возникает этот недуг. В качестве основных рассматривались наследственная и бактериологическая версии возникновения заболевания. Но весной 2017 года американские и австралийские биологи доказали несостоятельность наследственной версии, выявив микробиологическую природу этого кариеса.

Китайские ученые создали вакцину от кариеса

Оказалось, что причиной кариеса является бактерия Streptococcus mutans. Она попадает в полость рта из внешней среды и при благоприятных условиях начинает развиваться, провоцируя возникновение кариеса. Дело в том, что в ходе жизнедеятельности эти бактерии продуцируют молочную кислоту, которая оседает на зубной эмали в виде зубного камня. Последующее развитие ситуации приводит к разрушению зубной эмали и образованию кариозных полостей в зубе.

Китайские ученые создали вакцину от кариеса

К сожалению, все многообразие гигиенических средств по уходу за полостью рта не может полностью избавить человечество от кариеса. Поэтому научные коллективы во многих странах занимаются разработкой вакцины против этого заболевания уже более тридцати лет.

Первыми о своем успехе заявили китайские исследователи из Уханьского института вирусологии. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports. Правда, уточняется, что испытания нового препарата проводились только на лабораторных животных. Опыты с крысами показали, что используемый в вакцине гибридный белок вызывает иммунный ответ организма животного против бактерии Streptococcus mutans, что существенно снижает ее активность и уменьшает общую численность патогенных микроорганизмов. В скором времени специалисты из Уханьского института займутся проведением клинических испытаний на людях.

Китайские ученые создали вакцину от кариеса

Годом ранее было объявлено о разработке вакцины против другого опасного заболевания полости рта — периодонтита. Австралийским ученым удалось создать препарат, существенно снижающий воздействие микроорганизмов, вызывающих это заболевание.

Современная медицина активно развивается, используя все последние достижения человечества. И возможно, кариес, доставляющий столько неприятностей детям и взрослым по всей планете, удастся победить с помощью вакцины.

Китайские ученые создали вакцину от кариеса

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