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Google компенсирует 100% потребления энергии с помощью альтернативных источников

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 05, 2017
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Компания Google подписала на днях новые контракты, с помощью которых она может компенсировать 100% используемой энергии за счет альтернативных источников, в частности солнечной и ветровой энергий.

Контракты были подписаны с тремя энергетическими компаниями, и они предоставят Google более трех гигаватт (ГВт) чистой энергии.

3 ГВт, это количество, которое в два раза превышает закупку следующего по величине покупателя энергии из возобновляемых источников, а именно Amazon.

Google компенсирует 100% потребления энергии с помощью альтернативных источников

Сэм Аронс (Sam Arons), старший директор в области энергетики и инфраструктуры компании, сказал, что Google является «крупнейшим в мире корпоративным покупателем возобновляемых источников энергии».

Avangrid Renewables - это одна из компаний, которая подписала контракт с Google, согласно которой покупатель получает всю производимую энергию электростанций Coyote Ridge и Tatanka Ridge в Южной Дакоте. Каждая из них будет генерировать 98 МВт.

Google компенсирует 100% потребления энергии с помощью альтернативных источников

Гэри Демаси (Gary Demasi), директор Google по глобальной инфраструктуре сказал в пресс-релизе: «Поскольку стоимость солнечной и ветровой энергий резко снижается, что приводит к значительному росту занятости, переход на экологически чистую энергию ведет к беспрецедентным экономическим возможностям и происходит это быстрее, чем мы когда-либо ожидали».

Компания Google инвестировала около 3,5 млрд долларов в энергетическую инфраструктуру - около двух третей из которых приходится на Соединенные Штаты.

В прошлом году компания заявила, что в 2017 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, и, похоже, эту цель ей удалось достичь.

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