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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 23, 2017 Просмотров: 0

В процесс создания станций подзарядки электромобилей сегодня вовлечены десятки компаний США, Австралии, Китая, стран Европы. Среди них Tesla, крупнейшие мировые автопроизводители — BMW, Ford, Volkswagen и другие.

К 2020 году их совместными усилиями будет запущена европейская сеть IONITY, состоящая из 400 зарядных станций в Германии, Норвегии и Австрии. В соответствии с проектом, для обеспечения максимальной доступности станции будут расположены на оживленных автомагистралях и в густонаселенных городских кварталах.

К ним готовы присоединиться крупнейшая немецкая электротехническая компания E.ON и датский автомобильный провайдер CLEVER, которые совместно построят «электрическое шоссе» — сеть станций подзарядки от Норвегии до Италии. Уже в ближайшие три года будут установлены 180 таких станций мощностью по 150 кВт каждая.

Цель проекта – сделать процесс подзарядки электромобилей таким же простым и доступным, как заправка на обычной АЗС. E.ON и CLEVER построят 160 станций, а оставшиеся 20 – норвежская сервисная сеть YX.

Еврокомиссия уже выделила на проект 10 млн. евро. Первые станции появятся в Германии и Дании, на них будут установлены от 2 до 6 зарядных устройств. Как сообщили представители Е.ОN, каждое зарядное устройство обеспечит зарядку на 400 км пробега в среднем за 20-30 минут. Точное время зарядки будет зависеть от типа автомобиля и емкости его батарей.

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