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Лондон переведет часть автобусов на кофейное биотопливо

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Категория: Позитивные новости
Ноябрь 21, 2017
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Часть городских лондонских автобусов теперь будет работать на биодизельном топливе из кофейной гущи, сообщает Интерфакс. Таким образом британские власти хотят уменьшить загрязнение воздуха в столице.

Компания Biobean занимается сбором кофейных отходов (жмыха) в крупных лондонских кофейнях и переработкой его в жидкое топливо. Это первое использование подобного сырья, недостатка в котором, говорит Артур Кей — создатель компании Biobean, в Лондоне не предвидится.

— В Британии ежегодно потребляется 500 тысяч тонн кофе, и если бы мы использовали все остатки, то могли бы обогреть такой город как Манчестер, — рассказывает Кей.

Для того чтобы одному автобусу хватало топлива, лондонцам и гостям столицы необходимо выпивать больше 2,5 миллионов чашек в год.

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