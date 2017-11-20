Позитивные новости

/ 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично

Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 20, 2017 Просмотров: 4

Хорошие новости о глобальном потеплении! С 1988 года зафиксирован самый маленький размер озоновой дыры.

Озоновая дыра – это истощение озонового слоя Земли, наиболее большая располагается над Антарктидой. Эта трехатомная молекула токсична на уровне земли, но высоко в атмосфере она отклоняет опасные ультрафиолетовые лучи от планеты. Впервые озоновая дыра на Антарктидой была обнаружена в 1985 году. Ученые связывали ее образование с искусственным хлором и бромом, которые используются в качестве хладагентов. В 1987 году Монреальский протокол инициировал поэтапный отказ от этих химических веществ для защиты озонового слоя планеты от разрушения. Специалисты прогнозируют возвращение состояния озонового слоя до уровня 1980-х годов к 2070 году.

Пол Ньюман, главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте (штат Мэриленд, США) сообщил, что на размеры озоновый дыры благоприятно сказались погодные условия. Полярные стратосферные облака, образующиеся в холодных температурах, ускоряют этот процесс высвобождения хлора и брома, которые вступают в реакцию с озоном и разрушают слой. Более высокие температуры в стратосфере позволяют озону оставаться стабильным в атмосфере.

В этом году размер озоновой дыры составил 19,6 миллиона квадратных километров, что в 2,5 раза больше территории Соединённых Штатов. В 2016 году размер озоновой дыры составлял 22,2 миллиона квадратных километров.

Источник

Поделиться новостью