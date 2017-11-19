Позитивные новости

/ 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично

Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 19, 2017 Просмотров: 0

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) намерен инвестировать 34 млрд евро до конца 2022 года в развитие технологий для электромобилей.

Это позволит заложить основы для того, чтобы VW стал игроком номер один в мире в сфере электрической мобильности к 2025 году, заявил главный исполнительный директор компании Маттиас Мюллер по итогам прошедшего в пятницу заседания наблюдательного совета VW.

"VW инвестирует миллиарды евро в сферы электрической мобильности, автономного вождения, новых услуг в мобильности и дигитализацию в ближайшие годы", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Основная часть средств из 34 млрд евро будет направлена на создание электромобилей и машин с гибридными двигателями на основе всех выпускаемых VW моделей автомобилей.

В сентябре автопроизводитель заявлял, что намерен электрифицировать весь портфель моделей машин к 2030 году.

"Всей автомобильной отрасли предстоят фундаментальные изменения в ближайшие годы, которые дадут огромные возможности, однако также потребуют от нас огромных усилий, — заявил М.Мюллер. — У нас есть впечатляющий план. Наши финансовые позиции сильны. У нас есть опыт и талантливые кадры. И при отсутствии специалистов в какой-либо сфере мы будем расширять нашу команду ".

Руководство VW ожидает, что Бразилия, Китай, Россия и Южная Америка станут основными двигателями роста в ближайшие годы, говорится в сообщении компании.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что руководство VW обсуждает новый пятилетний инвестиционный план, предусматривающий инвестиции в размере 72 млрд евро.

Ранее Volkswagen пообещал сократить капзатраты до 6% выручки к 2020 году с 6,9% в 2016 году.

Накануне глава китайского подразделения VW Йоахим Хайзман сообщил, что автопроизводитель инвестирует 10 млрд евро в разработку в Китае новых электромобилей до 2025 года.

VW опережает конкурентов по объему капиталовложений, свидетельствуют данные Evercore ICI. Так, в 2016 году германский автоконцерн направил на эти цели 26,5 млрд евро, тогда как Toyota Motor — 19 млрд евро, а Daimler AG — 14,6 млрд евро.

Источник

Поделиться новостью