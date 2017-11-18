Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 18, 2017 Просмотров: 10

Что такое счастье и как его достичь? Ответить на этот вопрос испокон веков пытались и лучшие умы человечества, и простые обыватели. И вот, наконец-то, ответ найден. Отыскали его даже не философы, а учёные. Как оказалось, стать счастливым не так уж сложно. Достаточно обладать вот этим главным «ингредиентом».

Что делает человека счастливым? Деньги, власть, внешняя привлекательность? Нет, нет и ещё трижды нет. Всё гораздо проще и сложнее в одночасье. Оказывается, для стабильного чувства удовлетворения жизнью нам нужно совсем другое. Счастье человека напрямую зависит от его окружения. К такому выводу пришёл американский нейробиолог Моран Серф. Никакой романтики и розовых соплей, всё вполне серьёзно и научно обоснованно.

Моран более 10 лет изучал механизмы принятия решений. И пришёл к удивительному выводу: чаще всего мы принимаем решения, опираясь на мнение близких людей. А всё потому, что сам процесс «надо что-то срочно решить» для мозга крайне утомителен. Мы и так постоянно находимся в состоянии выбора, от меню на ужин до поиска сериала для просмотра в субботу. В итоге на вещи более серьёзные абстрактных «сил» и вовсе не остаётся. Как результат, мы ищем самый простой путь: пойти на поводу у социальных установок и поступить так, как от нас (якобы) ожидают.

При чём же тут окружение? А при том: как также выяснил нейробиолог в ходе исследований, мозговые волны людей, которые много времени проводят вместе, синхронизируются. Они начинают использовать одни и те же установки, мыслить сходными категориями. Замечали, что когда ваш друг грустит, то и вам как-то не по себе? Или, может, вам случалось одновременно писать сообщения или заканчивать друг за другом предложение? Значит, вы достигли той самой «синхронизации».

Поздравляем: теперь с большей долей вероятности ваши товарищи будут поступать так же, как и вы, принимать решения, которые вы бы одобрили. И наоборот. В итоге все будут довольны, чувство безопасности – на максимуме, взаимного одобрения – так же. Это ли не благодать? Есть только одно «но»: эта схема работает только в том случае, если у вас уже по умолчанию есть схожесть в мировоззрении, вы «на одной волне».

А потому, залог счастья – окружить себя единомышленниками. И тогда любые решения будут даваться куда проще. Вот уж, правду говорят: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Хотя откуда было знать американцу эту мудрость?

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